BRUTALNO UBOJSTVO U SLATINI Ženinog ljubavnika ubio s dva metka u glavu, dobio 16 godina zatvora

JEDINSTVENOM kaznom od 16 godina zatvora na Županijskom sudu u Bjelovaru u srijedu je nepravomoćno osuđen Miroslav Čižić (38) za teško ubojstvo Marija Škiljića (43), zbog kojega ga je napustila supruga.



Čižić je proglašen krivim po sve tri točke optužnice. Za teško ubojstvo izrečena mu je kazna zatvora od 15 godina, za neovlašteno posjedovanje vatrenog oružja od šest mjeseci i za prijetnje supruzi od godinu dana.



U zatvorsku kaznu uračunato mu je i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u Bjelovaru od 31. kolovoza prošle godine, kada je ustrijelio Škiljića, a produljeno mu je i zadržavanje u istražnom zatvoru sve do pravomoćnosti presude.



Čižić je, stoji u presudi, 31. kolovoza prošle godine oko 13.45 sati u Slatini, znajući da se u Renault Twingu slatinskih registracija parkiranom na prostoru u Ulici Ante Kovačića, usmrtio čovjeka zbog kojeg ga je nekoliko mjeseci ranije napustila supruga. S prerađenim revolverom, napunjenim s pet metaka, skuterom se dovezao do parkiranog automobila. Prišao je s lijeve strane vozila i iz neposredne blizine u Škiljićevu glavu ispalio dva metka. Od nanesenih ozljeda 43-godišnjak je istog dana u 15.37 sati preminuo u Općoj bolnici Virovitica.Čižić je proglašen krivim i jer je početkom kolovoza u mjestu Bakić kraj Slatine, u namjeri da ustraši svoju suprugu Željku Čižić, pred njezinom prijateljicom kazao da će ih, ako je pokuša zaštititi, obje ubiti. Nakon dva dana, osuđenikovu poruku prijateljica je prenijela Željki Čižić, a te riječi uplašile su je i uznemirile.Na današnjoj raspravi, svoj iskaz dao je i psihijatrijski vještak, koji je ustvrdio da Čižić pokazuje simptome poremećaja prilagodbe s depresivnim i anksioznim simptomima, kao i simptome poremećaja ličnosti te antisocijalna i emocionalno nezrela obilježja. Sve je to utjecalo na Čižićevu moć rasuđivanja pri ubojstvu 43-godišnjeg Marija Škiljića, no ne u bitnoj mjeri i nije bilo teškog poremećaja stanja svijesti i gubitka realiteta u tom trenutku.Iako su i Čižićeva obrana i Županijsko državno odvjetništvo predlagali izvođenje novih dokaza, sudsko vijeće odbacilo je njihovo prijedloge i suđenje privelo kraju.