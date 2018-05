Bulj sazvao presicu, primijetio je da je Plenković u Splitu ponavljao Sanaderova obećanja

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

MOSTOV saborski zastupnik Miro Bulj u srijedu je poručio premijeru Andreju Plenkoviću kako je stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije "dosta obećanja i obećanjki" te ga pozvao da riješi problem Dalmacijavina, Dalmatinke i Brodosplita.



Bulj je na konferenciji za novinare u saboru ustvrdio da je prošlotjedna sjednica vlade u Splitu "bila samo PR" jer je, kako ocjenjuje, HDZ-u pao rejting zbog Istanbulske konvencije.



Naglasio je da je premijer Plenković na toj sjednici samo ponovio već obećane projekte bivšeg premijera Sanadera pa je tako Gradu Splitu darovao istu vojarnu koju je Sanader već jednom darovao, 2009., kad je splitski gradonačelnik bio Kuret.



"Godine 2005. potpisan je sporazum o zajedničkoj suradnji o izgradnji spojne cesti od čvora Ravča do Drvenika ... a da će biti završetak s provedbenim planom 2008., ali ništa nije napravljeno. No 2009. počeli su radovi na podvožnjaku buduće spojne ceste Ravča-Drvenik. Tada je tamo bio Branko Bačić na svečanom otvaranju", nabrajao je Bulj.



"To je bila sjednica obmana i obećanjki! Oni nemaju što obećavati, nego izgraditi Čiovski most, spojnu cesta za Sinj...", poručivao je Bulj.I tunel kroz Kozjak, i željeznica od trajektne do zračne luke, isto će proći jer, kaže, nema projektnih dokumenata i provedbenih vremenskih intervala.U tom je kontekstu najavio da će tražiti tematsku sjednicu Odbora za promet."Plenković je došao na Sv. Duju i donio lažna obećanja... Iz Dalmatinske zagore, dok se postavljaju kameni temeljci, u četiri godine iselilo je 26 tisuća ljudi", poručio je Bulj vladajućima.