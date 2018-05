Bunjac u Otvorenom: Nije pitanje hoće li već kada će Živi zid doći na vlast, a Sinčić biti premijer

Screenshot: HRT

U SINOĆNJEM Otvorenom tema je bio populizam, uspjeh Živog zida, boje li se HDZ i SDP Živog zida... Gostovali su Branimir Bunjac iz Živog zida, potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić, potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković, Mirka Jozić iz Stranke rada i solidarnosti i predsjednik Hrvatskog politološkog društva Dražen Lalić.

"Pitanje je vremena kada će Živi zid doći na vlast, a Sinčić biti premijer"

Bunjac je ustvrdio kako će jednog dana Ivan Vilibor Sinčić sigurno biti premijer. "Nije pitanja hoće li, već kada", rekao je. Odbacio je optužbe da su licemjerni, tvrdi da nisu protiv cijepljenja već za slobodu izbora.

"Mi do sada nikad nismo odstupili od onog što smo obećavali. Živi zid kada dođe na vlast provest će program koji smo predstavili na nedavnom kongresu koji je bio politički događaj desetljeća. To je bila najava jedne nove Hrvatske i to je osnovni razlog histerije koja se dogodila u nekim strankama. Shvatili su da iza Živog zida stoji narod. Živi zid se penje, Živi zid će participirati u vlasti, jedino je pitanje kada će to biti", rekao je Bunjac koji je na pitanje voditelja rezolutno odbacio bilo kakvu mogućnost koalicije sa SDP-om.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

SDP bi koalirao sa Živim zidom?

S druge strane, SDP-ovac Rajko Ostojić na pitanje o koaliciji sa Živim zidom nije direktno odgovorio. S dijelovima njihova programa se slaže, a s dijelovima ne, kaže.

Na ponovljeno pitanje voditelja hoće li SDP koalirati sa Živim zidom, Rajko Ostojić je rekao da je Živi zid aktivističko-politički pokret, a tek onda stranka. "Super da su napravili program, da će ga pokazivati javnosti", rekao je i dodao da ga veseli i Bunjčeva najava da će učiti iz povijesti.

"Malo će guglati. Znate li što se u npr. Venecueli, zemlji bogatoj naftom, dogodilo nakon nekontroliranog tiskanja novca. Ja sam se malo udebljao, prije ljeta bih želio smršaviti u dva dana pa sam kupio prašak. Ali ne ide to tako. Tiskanje novca je prašak. Iako u programu Živoga zida ima nekih dobrih rješenja, treba to provesti", istaknuo je Ostojić.

Rajko Ostojić komentirao je i aktualnu situaciju u SDP-u te je odbacio tvrdnje da SDP "puca po šavovima"'. Kaže da je u pitanju "mala burica u čaši vode". Rekao je da mu je žao što je Mirando Mrsić napustio stranku. "Mi smo otvorena stranka koja želi razgovarati. Mi smo ozbiljna stranka, a ne pokret", ustvrdio je.

Oleg Butković pitao je Bunjca kako bi riješio problem duga autocesta. Nakon što je Bunjac rekao da bi to riješio vinjetama, Butković mu je kazao da priča gluposti.