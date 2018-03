Burna rasprava Markićke i Sarnavke na HTV-u, malo su se i gurkale

Screenshot: HTV

ŽELJKA MARKIĆ i Sanja Sarnavka gostovale su danas u HRT-ovoj emisiji Tema dana o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Rasprava je na trenutke bila vrlo burna, a gošće su se malo i gurkale rukama.

"Ja stalno molim one koji su protiv i pričaju o rodnoj ideologiji da mi pokažu u tekstu Konvencije gdje se to pojavljuje rodna ideologija. Mislim da je civilizacijski važno popisati Istanbulsku konvenciju, kao što ju je već potpisalo 17 zemalja i izglasao velika većina u Europskom parlamentu. Sve ove rasprave čine mi se jako loše i jako negativne po društvo jer nas vraćaju unatrag", započela je Sarnavka.

Sarnavka: Svi su potpisali Istanbulsku konvenciju osim Azerbajdžana i Turske

"Ja bih citirala profesoricu prava koja je rekla da je ovo prvi put da se pojam roda uvodi u jednu obvezujuću konvenciju. Udruga U ime obitelji je napravila analizu. Ja ne mislim da je neki civilizacijski doseg potpisati Konvenciju koju jedan veliki dio Vijeća Europe ni članica EU-a nije potpisao", kazala je Markićka.

"Svi osim Azerbajdžana i Turske su potpisali, ratifikacija je nešto drugo", ispravila je Sarnavka Markićku.

"Ispričavam se, veliki dio zemalja nije je još ratificirao upravo zbog toga što sve više izlazi na vidjelo da se ne radi samo o zaštiti žena i djece, nego se uvodi rodna ideologija u obrazovni sustav i sportske udruge. Mi smo napravili analizu da su svih 49 mjera u kojima se govori o zaštiti žena i djece već u zakonima Republike Hrvatske. Sve to postoji već. Zašto bismo onda ratificirali tu konvenciju"? upitala je Markić.

Markić: Sve to već postoji u hrvatskim zakonima

"Zašto smo potpisali Opću deklaraciju o ljudskim pravima, zašto smo potpisali i ratificirali Konvenciju o pravima djece? Ajmo onda sve maknuti natrag. Od te priče o rodnoj ideologiji me već boli glava. Još od 2008. imamo taj rodni identitet i zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta u Zakonu o suzbijanju diskriminacije. S druge strane, u svakom hrvatskom zakonu zadnjih godina je prisutan rodni identitet. Evo i u zakonu o braniteljima, članak 2 govori o rodnom značenju. Dakle, mi taj rod imamo i ne postoji nikakva opasnost od Istanbulske konvencije.

Društva sociologa i 42 psihologa i psihologinja su rekli da je to znanstveni pojam koji je nužan u analizi onoga što se događa u svijetu ako analiziramo muškarce i žene. Ako odemo u Nizozemsku ili Saudijsku Arabiju, jako će različito biti tumačeno što znači biti muškarac, a što žena. Ako je tako opasna ta Istanbulska konvencija, zašto onda na današnjem sastanku čelnika regije s našom predsjednicom nisu predsjednici Srbije i BiH govorili o užasnim posljedicama ratifikacije Istanbulske konvencije u svojim zemljama", rekla je Sarnavka.

Markićka joj je odgovorila: "Kako je to zanimljivo kako vi tu temu stalno prikazujete kao opasnost. Mi ne govorimo o opasnosti, mi govorimo da mi ne vidimo ni jedan razlog da se ratificira. Ako želimo zaštititi djecu, spriječiti nasilje, ako već sve postoji..."

U jednom trenutku se počele gurkati

"Zato što se vi najviše bojite prevencije", prekinula je Markićku Sarnavka.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"To nije točno, vi brkate stvari. Zašto bi Hrvatska pristala na to ako je zaštita djece i žena već uvedena?"



"Pa zašto što nismo sami u svemiru."

"Dopustite", odvratila je Markićka Sarnavki, na što ju je ova dotaknula rukom.

"Vama se stalno nešto treba dopuštati a govorite non-stop, neprestano", rekla je Sarnavka Markićki.

Na to ju je ova lagano rukom odgurnula: "Sve je u redu, samo me pustite do kraja što hoću reći. Mi imamo kuće koje uzimaju u zaštitu žene, mi smo poslali upit ministarstvima koliko je žena primilo zaštitu i koliko je žena tamo zbog trgovanja, a koliko zbog nasilja u obitelji. Vi ste se umirovili radeći u udruzi za zaštitu žene. Umirovili ste se, a sad tvrdite da trebamo uvesti međunarodno konvenciju da bi se to provelo. Meni je ovo jako ozbiljna tema", rekla je Markićka.

"Meni je ovo puno ozbiljnija tema nego vama jer se ja njome bavim 20 godina", odgovorila joj je Sarnavka.

"Nema rodne ideologije"

"Tema financija je važna, hoće li novac država davati udrugama poput vaše bivše udruge", uzvratila je Markić.

"Ili će možda kao ove godine zaklada vama konačno dati pare. Zašto ste vi tražili novac od državne zaklade ako ste protiv toga?" ubacila se Sarnavka.

"O čemu biste vi sad pričali, o financiranju udruga?" pitala je Markićka.

"Pa vi pričate o financiranju moje udruge", odgovorila je Sarnavka. "Zakonodavstvo nije dobro i zato je potrebna Istanbulska konvencija jer policija po njoj istog trena može odstraniti muškarca nasilnika, a ne seliti ženu. Kod nas ministarstva ne surađuju, nego svako radi kao svemir za sebe.

Željka Markić je na kraju ponovila svoju tezu da je 49 odredbi Istanbulske konvencije već ugrađeno u hrvatsko zakonodavstvo, a da rodna ideologija Hrvatskoj nije potrebna.

"Nema rodne ideologije", zaključila je Sarnavka.