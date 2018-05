Burno na Glavnom odboru SDP-a, sastanak trajao šest sati, zbog Bauka srušen kvorum

Foto: FAH

GLAVNI odbor SDP-a u nedjelju je nakon šestosatne rasprave prihvatio izborna pravila za izbore za županijske organizacije i Grad Zagreb te dao instruktivni rok da se održe u drugoj polovini lipnja, no kako je novinarima potvrdio predsjednik tog tijela Erik Fabijanić, očekuje se da županijske organizacije s izborima krenu već 9. lipnja.



S obzirom na to da je prije sjednice, ali i u samoj raspravi, bilo nezadovoljstava zbog statutarne odredbe da članovi koji nisu platili članarinu dulje od šest mjeseci ne mogu glasati, Fabijanić je rekao kako je u demokratskoj raspravi odlučeno da se članovima pošalju obavijesti o dugovanju te da im se omogući rok do 15. svibnja da podmire zaostale obaveze kako bi mogli pristupiti izborima.



Zbog Baukova amandmana srušili kvorum



Veliku raspravu i rušenje kvoruma u jednom trenutku izazvao je amandman Arsen Bauka, prema kojemu se stranački dužnosnici koji se pozivaju na sjednice stranačkih tijela, od lokalne do državne razine, a koji se nisu odazvali na barem 50 posto sjednica neće moći kandidirati na predstojećim županijskim izborima. To rješenje moglo bi rezultirati time da se neki od istaknutih stranačkih dužnosnika koji su bili pozivani na sastanke stranačkih tijela, a nisu se odazivali, ne bi mogli kandidirati.



Dio članova Glavnog odbora, uglavnom iz dalmatinskih organizacija, procijenio je da je taj Baukov amandman uperen protiv moguće kandidature Ranka Ostojića, zbog čega su napustili dvoranu i srušili kvorum.



Sugovornici, pak, iz "struje" predsjednika Davora Bernardića pojašnjavaju da se time želi potaknuti veća aktivnost dužnosnika u lokalnim organizacijama i "kazniti lijenost". Naknadno će se tek kad se provjere evidencije odaziva na sjednice stranačkih tijela, utvrditi tko se od dužnosnika neće moći kandidirati.



Od 103 člana Glavnog odbora, na početku sjednice verificirano ih je 62 da bi nakon odlaska dijela članova, broj nazočnih u dvorani pao na 47. Nakon stanke, u kojoj su se mogli čuti i povišeni tonovi predsjednika Bernardića, ponovno je uspostavljen kvorum od 54 člana. Baukov amandman u tim okolnostima izglasan je "rubno", s 28 glasova.



Nakon što je Glavni odbor prihvatio pravila, izbore će raspisati županijske organizacije u skladu s instruktivnim rokom.



Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora poručio da je prioritet stranke zapošljavanje mladih i vraćanje dostojanstva radnika te je najavio prijedloge mjera za dodatno dizanje konkurentnosti turizma, smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 posto te na usluge smještaja u turizmu na 10 posto.



Što se tiče unutarstranačkih izbora radi kojih se okupio Glavni odbor, rekao je da SDP radi demokratske iskorake u kojima svaki član može izabrati rukovodstvo na županijskoj razini za sve funkcije, što, naglasio je, nema nijedna stranka i po tome je SDP jedinstven.