Butković: Potpisivanje ugovora za Pelješki most očekuje se za oko 15 dana

Foto: Hina

MINISTAR mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, izjavio je da je odbijanje žalbi na izbor izvođača radova za gradnju Pelješkoga mosta pozitivna vijest i korak naprijed te najavio da se za 15-ak dana očekuje potpisivanje ugovora o gradnji mosta, koja bi trebala trajati oko tri godine.



"Ova odluka je pozitivna vijest. Njome smo definitivno korak naprijed prema gradnji Pelješkog mosta jer je svladana posljednja prepreka nakon koje se može potpisati ugovor o gradnji, što će se dogoditi za otprilike 15 dana", kazao je Butković.



Rekao je da je odluka potvrdila da je natječaj za gradnju mosta bio zakonit i transparentan te da spajanje hrvatskih teritorija Pelješkim mostom neće biti dovedeno u pitanje.



Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbe austrijskog Strabaga i zajednice ponuditelja talijanskog Astaldija te turskog IC Ictas Isaat Sanayi uložene na izbor izvođača radova za gradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama.



Hrvatske ceste su u siječnju ove godine odabrale ponudu kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation za gradnju Pelješkog mosta, a ta je ponuda bila po cijeni od 2,08 milijardi kuna, dok je talijansko-turski konzorcij ponudio cijenu od 2,55 milijardi kuna, a Strabag 2,62 milijardi kuna (svi iznosi bez PDV-a).



Ministar je nastavio da je odluka potvrdila kako su Hrvatske ceste sposobne pripremiti i provoditi velike infrastrukturne projekte.



Ponovio je da za 15-ak dana slijedi potpisivanje ugovora za gradnju i nastavio da je to tek prva faza cjelovitog projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom.



Prije desetak dana raspisan je natječaj za drugu fazu, tj. gradnju pristupnih cesta, a predstoji raspisivanje natječaja za treću i četvrtu fazu, odnosno za projekt ukupne vrijednosti 420 milijuna eura, naglasio je Butković. Istaknuo je da je za 85 posto od te sume ili za 357 milijuna eura odobreno sufinanciranje Europske komisije.



Odgovarajući na pitanje o početku gradnje Pelješkog mosta, Butković je kazao da će nakon potpisivanja ugovora o gradnji trebati organizirati gradilište i početi radove.

Kaže da su žalbe sastavni dio procesa



Na pitanje koliko su žalbe usporile proces i hoće li u izgradnji biti angažirane i hrvatske tvrtke, Butković je rekao da su žalbe sastavni dio procesa, ali da je to tako po zakonu i da se ne može spriječiti.



Očekujemo da će nakon potpisivanja ugovora, kada krene gradnja, biti uključeno dosta hrvatskih građevinskih tvrtki, naravno i brodogradilišta, odgovorio je.



Na pitanje kada bi mogli biti potpisani i ostali ugovori, s obzirom na žalbe, ministar je rekao da postoji žalba na dokumentaciju za drugu fazu, tj. izgradnju pristupnih cesta.Žalbeni postupci trebaju se rješavati u DKOM-u hitno, što prije, tako je i zakon propisao, u najviše 30 dana, tako da vjerujem da ćemo sve skupa ubrzati."Očekujem da će nakon potpisivanja ugovora, kao što je navedeno u natječaju, trebati otprilike tri godine da završimo Pelješki most, tj. čitav projekt do kraja 2022.", naglasio je.

Progovorio i o budućnosti naplate na autocestama



Novinari su pitali i o mogućnosti uvođenja vinjeta za autoceste, a Butković je rekao da je u tijeku financijsko i poslovno restrukturiranje čitavog cestarskog sektora.



"Sada smo u fazi odabira konzultanta za budući sustav naplate cestarina. Mi odgovor na to pitanje još nemamo, a imat ćemo ga vjerojatno do kraja ove godine i onda će se definirati i budući sustav naplate", kazao je.



Istaknuo je kako to ne znači da neće biti elektroničkih vinjeta.



"Naravno, budućnost je GPS sustav. Znači, u ovom trenutku ne bih rekao 'ne' vinjetama", zaključio je.

Plenković: Ovo je najvidljiviji strateški projekt

Odbijanje žalbi dvoje ponuditelja u vezi natječaja za izgradnju Pelješkog mosta otvara prostor da se u idućim tjednima pristupi postupanju ugovora između Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija, naglasio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.



"Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave da odbije žalbe u vezi natječaja za izgradnju Pelješkog mosta otvara prostor da se u sljedećim tjednima pristupi potpisivanju ugovora između Hrvatskih cesta i odabranog ponuđača, odnosno kineskog konzorcija", istaknuo je Plenković.



"To je po mom mišljenju velika novost za Hrvatsku. Projekt Pelješkog mosta bit će sigurno najvidljiviji strateški projekt u prvoj financijskoj perspektivi iz koje Hrvatska dobija razvojna sredstva europskog proračuna", rekao je premijer, podsjetivši na već odobrenih 357 milijuna eura za taj projekt i ustvrdivši kako se konačno dolazi u fazu realizacije tog projekta.



"To vidim velikim uspjehom u roku u kojem su sve procedure poštovane, u kojemu su svi aspekti koji su vezani za izvedbu ovoga strateškog projekta u cjelini analizirani i gdje su neovisna tijela donijela svoju odluku", zaključio je Plenković.