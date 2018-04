CBC News: Za malenog Alfieja Evansa sretan kraj nikada nije bio moguć

Foto: Facebook/Kate James

SRETAN kraj nikada nije bio moguć za malenog Alfieja Evansa, ali možda ćemo zbog njegovog slučaja naučiti važnu lekciju, piše Michael Coren za CBC News.

Novinar Michael Coren komentirao je slučaj 23-mjesečnog Alfieja Evansa, koji je nakon duge i mučne bitke roditelja za njegov život preminuo sinoć oko 2:30 sati.

"Roditeljska ljubav jedan je od najsnažnijih i najdirljivijih osjećaja koji postoje. Ona je duboka, bezuvjetna, čak i iznimno iracionalna. Stoga je teško zamisliti kako se sada osjećaju Tom Evans i Kate James. Alfie je preminuo rano u subotu ujutro, skoro tjedan dana nakon što su mu isključeni aparati za održavanje na životu", piše Coren.

"Alfie je većinu života proveo na aparatima u bolnici Alder Hey u Liverpoolu. Patio je od neurološkog degenerativnog poremećaja koji je toliko rijedak da još nije u potpunosti definiran, a u budućnosti bi se čak mogao nazvati po malenom Alfieju. Njegov mozak bio je toliko oštećen zbog bolesti da je dječak bio u polu-vegetativnom stanju", navodi Coren.

"Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj"

"Nakon nekoliko mjeseci intenzivne njege, s očitom tugom i žaljenjem, bolnica je odlučila prekinuti liječenje i time pustiti Alfieja da umre. Doktori su izjavili da bi svaki daljnji pokušaj liječenja bio uzaludan, bezobziran i nehuman. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj; dođe trenutak u kojem bebe, djeca i odrasli u tako groznim stanjima više jednostavno nemaju budućnosti", piše Coren.

Međutim, Alfiejevi roditelji željeli su odvesti dječaka na daljnje liječenje te započeli dugu i mučnu bitku protiv britanskog zdravstva i sudstva. Sud je odbio svaki njihov zahtjev i u ponedjeljak su Alfieju isključeni aparati.

Alfie yesterday doing a big stretch,, lets get this shared everywhere,, #savealfieevans #alfieschance #istandwithalfieevans pic.twitter.com/GU1qC5fUbN