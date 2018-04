BRITANSKI SUD ODLUČIO: Todorić će biti izručen Hrvatskoj

Foto: Goran Stanzi/ Pixsell



NA ROČIŠTU koje je počelo oko 13 sati donesena je odluka o izručenju Ivice Todorića. Sutkinja je kazala kako ne smatra da se protiv Todorića vodi politički progon te da ne vidi nikakve razloge protiv izručenja. No, izručenje se neće obaviti odmah. Sada slijedi žalbeni proces koji bi mogao trajati i preko pola godine.

13:30 Stanka do 15 sati. Tada će biti donesena odluka o pritvoru. Do tada će Todorić biti u pritvoru.

13:15 Sutkinja je kazala kako ne postoje razlozi da se Todorića ne izruči Hrvatskoj. Ivica Todorić će, dakle, biti izručen Hrvatskoj. No sada slijedi žalbeni proces. Trenutno se raspravlja o daljnjem pritvoru za Todorića. On će u pritvoru biti do 15 sati.

13:05 Sutkinja kaže kako se slaže da se istraga u Hrvatskoj odvija brzo i ne očekuje da će trajati još dugo temeljem onoga što joj je predočeno dosad, javlja reporter N1 Ivan Skorin.

"Sudeći prema svim dokazima o tijeku istrage dosad, teško je zaključiti da ovaj slučaj neće na suđenje", kazala je sutkinja. Dodala je kako nije uvjerena da se Todorića politički proganja.

Kazala je i da prihvaća odluku Jadranke Sloković da je čudno što je tužiteljstvo unaprijed najavilo suđenje. No, dodala je i kako to razumije jer se radi o neuobičajenim uvjetima, javlja N1.

12:55 Počelo je ročište na kojem će biti donesena odluka o izručenju Ivice Todorića, javlja N1.

12:40 Novinar N1 televizije kazao je kako će odluka ipak malo kasniti. Sud, naime, ima zakazanih nekoliko slučajeva prije nego što Todorić dođe na red.

12:20 Očekuje se početak ročišta.

12:05 Todorić je došao na londonski sud. Na sud je stigao u pratnji supruge, javlja N1.

