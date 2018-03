Čelnik protuimigrantske stranke u Italiji tvrdi da je jedini kandidat desnog centar za premijera

Foto: Hina

ČELNIK talijanske stranke Lega Nord je dao do znanja da je on jedini mogući kandidat desnog centra za premijera nakon što je na talijanskim izborima u nedjelju njegova stranka osvojila najviše glasova u bloku konzervativaca.



Izbori su proizveli parlament bez apsolutne većine te će razgovori o formiranju vlade trajati tjednima, a moguće i mjesecima. I Lega i pokret protiv establishmneta Pet zvijezda poručili su da predsjednik treba imenovati njihove čelnike za predsjednika vlade.



Osvojili oko 17 posto glasova



Čelnik Sjeverne lige (Lega Nord) Matteo Salvini na pitanje novinara u Milanu je li spreman prepustiti mjesto kandidatu koji bi mogao dobiti širu potporu odgovorio je "ne".



Protuimigrantska Lega Nord osvojila je oko 17 posto glasova na izborima, dok je Naprijed Italija Silvija Berlusconija osvojila 14 posto. Koalicija desnog centra, koja uključuje i još neke manje stranke, osvojila je oko 37 posto glasova.



To je čini najvećom skupinom u parlamentu ali bez apsolutne većine, što znači da za vlast treba potporu drugih stranaka.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Najveći gubitnik izbora je vladajuća Demokratska stranka (PD) lijevog centra čiji je čelnik Matteo Renzi objavio da će dati ostavku nakon formiranja nove vlade.Renzi je dodao da će PD ići u oporbu te da neće sudjelovati niti u jednoj vladi s Ligom ili pokretom Pet zvijezda.Claudio Borghi, jedan od čelnika Lige zadužen za gospodarstvo, rekao je da je najizglednija vlada u kojoj će povezati PD i Pet zvijezda, ali da se nada da će umjesto toga vladati desni centar i Pet zvijezda."Ja bih za moju zemlju više volio desni centar i Pet zvijezda jer mislim da možemo naći zajednički interes", rekao je u razgovoru za agenciju Reuters.Službena savjetovanja o sastavu vlade s predsjednikom Sergiom Mattarellom neće početi prije 23. ožujka kada će se parlament sastati kako bi izabrao predsjednike dvaju domova.