Cerar priprema tužbu protiv Hrvatske, uskoro će o svemu obavijestiti Europsku komisiju

SLOVENSKI premijer Miro Cerar kazao je danas u Bruxellesu da njegova vlada priprema tekst koji će "vrlo brzo" uputiti Europskoj komisiji kako bi je obavijestila da Hrvatska neprihvaćanjem arbitražne presude o granici krši europsko pravo, zbog čega Slovenija želi pokrenuti "pravne postupke" protiv Hrvatske.



Tekst pisma sa slovenskim argumentima u kojima se dokazuje da Hrvatska "nije ispunila obvezu koja proizlazi iz europskih ugovora" slovenska vlada priprema "ovih dana" i uskoro će ga poslati u Bruxelles, najavio je Cerar u izjavi slovenskim novinarima koji prate današnji summit.



Ako Komisija ne reagira, Slovenija će sama s tim predmetom ići na sud EU-a u Luksemburgu, dodao je.



Što nakon pisma Komisiji?



Kako je kazao, riječ je o proceduri predviđenoj 259. člankom Lisabonskog ugovora. Prema njoj, država članica koja smatra da druga članica nije ispunila svoje ugovorne obveze može tužiti drugu, s time da o namjeri najprije obavijesti Komisiju i iznese svoje argumente za tu namjeru.



Komisija nakon toga, tumače slovenski pravni stručnjaci, o predmetu iznese svoje "obrazloženo mišljenje", nakon čega pozove članice koje su u sporu da se pismeno izjasne o svom stajalištu.



Ukoliko se Komisija o tom predmetu u roku tri mjeseca ne bi izjasnila svojim "obrazloženim mišljenjem", to ne priječi državu članicu da svoju tužbu svejedno preda sudu EU-a, koji se onda izjašnjava hoće li je uzeti u razmatranje.



"Komisiju najprije moramo obavijestiti da se radi o protupravnom stanju koje je počinila Hrvatska. Očekujemo da će Komisija sama poduzeti mjere, a u suprotnome ćemo biti prisiljeni pravne korake poduzeti sami", kazao je Cerar.



Dodao je da danas ne predviđa susret s hrvatskim premijerom Plenkovićem uz rub summita, niti da je dobio sugestije iz Komisije da bi to bilo potrebno."Već sam sa svoje strane učinio sve što sam mogao i do kraja prošle godine nudio ruku hrvatskom premijeru kako bismo se dogovorili o načinu implementacije presude arbitražnog suda. Dok na hrvatskoj strani za to nema spremnosti, ne preostaje nam ništa drugo nego da provodimo svoju jurisdikciju, te se pripremamo za uporabu pravnih sredstava", kazao je Cerar.Za tužbu Slovenije na europskom sudu najviše se zauzima slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec.On je u petak popodne, nakon Cerarove izjave u Bruxellesu, kazao da je sve spremno za slanje pisma Europskoj komisiji, s elementima sudske tužbe protiv Hrvatske, da će taj predmet idućeg tjedna iznijeti na vladi, ali da je na kraju krajeva konačna odluka o tome kad to poslati u Bruxelles na Ceraru koji pismo treba potpisati.Erjavec je kazao da se ne slaže s onima koji u sporu s Hrvatskom oko granice i arbitraže vide isključivo politički problem."Ne radi se o političkom nego izrazito pravnom pitanju, o poštovanju arbitražne presude i arbitražnog sporazuma koji je potpisan pod sponzorstvom Europske komisije", kazao je novinarima.U vezi s više zadnjih izjava predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera, koje su u slovenskoj politici doživljene kao "neutralističke" i naklonjene hrvatskoj strani, te među političarima u Ljubljani izazvale negodovanje, Erjavec je kazao da ih ne želi komentirati.

"Mogu samo konstatirati da gospodin Juncker izjave prilagođava prema prilici, ovisno o tome koju osobu ugosti", kazao je Erjavec.