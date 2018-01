CIA negira umiješanost u prosvjede u Iranu: "Narod želi kraj teokratskog režima"

Screenshot: YouTube

DIREKTOR CIA-e Mike Pompeo negirao je u nedjelju svaku umiješanost američke obavještajne agencije u prosvjede koji su potresli Iran prošlog tjedna, odgovorivši tako na optužbe iranskih dužnosnika, prenose agencije.

"To nije istina. Bio je to iranski narod. Oni su smislili prosvjede, pokrenuli ih, nastavili, kako bi tražili bolje životne uvjete i prekinuli s teokratskim režimom pod kojim žive od 1979.", kazao je on u nedjelju na Fox News.

"Iza nasilja stoje SAD, Izrael i Saudijska Arabija"

Iranski glavni tužitelj Muhamed Džafar Montazeri optužio je SAD, Izrael i Saudijsku Arabiju da stoje iza nasilja u kojem su poginule najmanje 22 osobe, većinom prosvjednici, nakon 28. prosinca.

Iranski parlament se u nedjelju sastao kako bi s ministarstvima unutarnjih i obavještajnih poslova, čelnikom iranske policije i zamjenikom Čuvara revolucije raspravio o najvećim nemirima i pobuni protiv vlasti klerika od 2009.

Ogromni prosvjedi zbog siromaštva i korupcije

U više od tjedan dana nemira u Iranu 22 su osobe poginule i više od 1000 je uhićeno, po iranskim dužnosnicima.

Prosvjedi su izbili 28. prosinca u svetom šijitskom gradu Mašhadu nakon što je vlada objavila planove za podizanje cijena goriva i rezanje novčane pomoći za siromašne Irance.

Nemiri, u kojima su tisuće mladih i radnika izražavali bijes zbog korupcije, nezaposlenosti i sve većih razlika između bogatih i siromašnih, proširili su se na više od 80 gradova.

Vlasti rasporedile Čuvare revolucije

Stanovnici u različitim gradovima koje je kontaktirala agencija Reuters su rekli da su se prosvjedi stišali nakon snažnog odgovora vlasti koje su rasporedile pripadnike Čuvara revolucije u više pokrajina.

Iranski Čuvari revolucije i milicije Basija suzbili su i nerede 2009. u kojima su ubijeni deseci zagovornika reformi u Iranu.