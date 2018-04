CNN: Kim Jong-un je tiranin. Razgovor o miru u Koreji to ne mijenja

Foto: Hina

IAKO je sastanak vođa Sjeverne i Južne Koreje temelj za optimizam, ne smijemo ignorirati činjenicu da u Sjevernoj Koreji još uvijek vlada brutalna diktatura, komentira Adam Cathcart za CNN.

Adam Cathcart je predavač kineske povijesti na sveučilištu u Leedsu te urednik portala Sinonk.com, a danas je u članku za CNN komentirao povijesni sastanak čelnika Sjeverne i Južne Koreje.

"Koreje u posljednjih 70 godina doživjele dovoljno nasilja i tragedija za nekoliko stoljeća"

"Dvije Koreje podijeljene su 1945. krajem Drugog svjetskog rata i tada su bile mjesto užasnog građanskog rata i međunarodnog sukoba, a u posljednjih 70 godina doživjele su dovoljno nasilja i tragedija za nekoliko stoljeća", piše Cathcart.

"Stoga, kada su vođe dviju Koreja iz Panmunjoma najavile da će pokrenuti novu eru mira i konačni završetak Korejskog rata, naravno da su prevladali osjećaji optimizma i olakšanja".

Izbjegavajući detalje izjava i obećanja u Panmunjomu, te izostavljajući Kima iz objave, Donald Trump je u tweetu sažeo sastanak, piše Cathcart.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!