CNN poziva turiste da izbjegavaju Dubrovnik. Evo što o tome kaže dubrovački gradonačelnik

NAKON što je CNN svrstao Dubrovnik u turističke destinacije koje treba izbjegavati, popričali smo s gradonačelnikom tog grada Matom Frankovićem.



Podsjetimo, CNN je u članku objavljenom na svojim web stranicama Dubrovnik svrstao među 12 destinacija koje bi zbog "ekstremno velikog broja turista" trebalo - izbjegavati.



Dubrovnik je završio na visokom trećem mjestu CNN-ovih 12 destinacija koje bi turisti trebali izbjegavati ove godine, nakon Isle of Skye u Škotskoj i Barcelone u Španjolskoj.



Tim povodom nazvali smo dubrovačkog gradonačelnika Matu Frankovića, koji je još lani pokrenuo niz akcija da se turistički kaos u Dubrovniku svede u neke razumne granice.



"Prije svega, moram napomenuti da se s problematikom velikog broja gostiju susreću sve top destinacije u svijetu. Ovo što je CNN objavio je zapravo lista najposjećenijih destinacija na svijeta i jasno je da je Dubrovnik među njima", rekao nam je Franković za početak.





"Ono što moram reći je da je ova gradska uprava, u trenutku kad smo preuzeli odgovornost za vlast, već tada je na CNN-u izašao članak u kojem je stajalo da bi Dubrovnik trebalo izbjegavati. Mi smo tada krenuli s implementacijom projekta pod nazivom "Respect the city" (poštujte grad, op.a.), čiji glavni cilj je u Dubrovniku postići ono što se zove - održivi turizam. Naime, Dubrovnik ne smije postati taoc vlastitog uspjeha, a bojim se da je bio na putu da to postane", rekao je Franković u razgovoru za Index."Ono što u Dubrovniku ne možemo mijenjati su tzv. stacionarni gosti, dakle gosti koji odsjedaju u hostelima i hotelima u gradu, njima je teško upravljati. No, ono što možemo puno lakše upravljati su gosti s kruzera i dnevni izletnici. Osnova turizma u Dubrovniku je da se gost nikad ne odbija, jer time dolazi do kontraefekta. Zato smo boljom komunikacijom, prije svega s cruise kompanijama, postigli dogovor za 2018. godinu u kojoj će pristajanja kruzera u grušku luku ili ispred Porta biti u raznim intervalima i samim time neće previše opterećivati povijesnu gradsku jezgru. U budućnosti kruzeri više neće pristajati u Dubrovniku u isto vrijeme, to se više neće događati, ali to ne znači da ćemo imati manje gostiju s kruzera u gradu, ali će biti bolje raspoređeni", otkrio je Franković Indexu."Prvi sastanak sa šefovima uprava svih vodećih cruise kompanija imali smo u Hamburgu prije sedam dana i tu smo dogovorili operativni dio za 2018. godinu. Pokazali smo im da imamo dana kad u Dubrovniku uopće nema kruzera, jer su nedjelja, ponedjeljak, utorak i srijeda dani bez ijednog kruzera, i tako im otvorili nove mogućnosti. Dubrovnik će se uspješno boriti s tim problemom na način da ćemo umjesto pretjeranog broja istovremenih gostiju to disperzirati kroz tjedan", tvrdi gradonačelnik Dubrovnika."Što se tiče dnevnih izletnika, tu smo uveli kontrolu dolazaka na Pile, gdje dolaze svi autobusi s dnevnim izletnicima. Mi smo ranije imali situacije da nam je dolazilo po 200 autobusa dnevno, zamislite to plus 5-6 kruzera u Portu... uveli smo tzv. slotove ili pre-booking Pila, tako da sada možete doći samo ako unaprijed bukirate termin. Kad je neki dan ispunjen - to je to za taj dan i novi autobusi mogu doći, ali neki drugi dan", pojašnjava Franković."Ako pričamo o stacionarnim gostima, moramo napomenuti da oni ionako izbjegavaju dolazak u staru jezgru u vrijeme najvećih gužvi, dakle ujutro i prijepodne, a sada smo razvili i web aplikaciju koja se također zove "Respect the city", a koju ćemo promovirati kao službenu aplikaciju za turiste u Dubrovniku. Njezin najvažniji sadržaj bit će slanje instant poruka gostima, u kojima ćemo ih upozoravati da u pojedinom periodu neće moći imati optimalno iskustvo stare gradske jezge i zamoliti ih da izaberu neki drugi termin", rekao nam je dubrovački gradonačelnik.Franković kaže da se ove godine, obzirom na termine koji su već bukirani, ne može puno napraviti, ali puno veći pomak prema smanjenju gužvi očekuje 2019. godine. No, unatoč pozivu CNN-a, Franković ne očekuje drastičan pad broja gostiju u Dubrovniku ove godine."Ne mislim da će to imati neki pretjeran utjecaj, sve navedene su itekako razvikane destinacije, možda to malo utjecati ali ne puno. No, mi moramo biti svjesni problema, jer ako se to bude ignoriralo, to će nas dugoročno koštati", zaključuje Franković.