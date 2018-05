CNN: Raste broj tumora mozga u Engleskoj, zašto?

Foto: 123rf



STOPA oboljenja od agresivnih malignih tumora mozga više se nego udvostručila u Engleskoj u posljednjih nekoliko desetljeća. Znanstvenici upozoravaju da su mogući razlog mobiteli, prenosi CNN.



Stopa glioblastoma između 1995. i 2015. godine u Engleskoj se popela s 2,4 na pet oboljenja na 100.000 ljudi. To su pokazali rezultati istraživanja objavljenog ovaj tjedan u časopisu "Journal of Environmental and Public Health".



Analiza podataka u istraživanju ne daje podatke o uzrocima porasta broja slučajeva raka mozga, no istraživači smatraju da su za porast krivi čimbenici životnog stila.



Jedan od njih je upotreba mobilnih uređaja. Moguća veza između upotrebe mobitela te tumora mozga ili promjena u mozgu ustanovljena je i u prijašnjim istraživanjima.



"Istraživački rad ne bavi se mobitelima (…) no čini se kao da su mobiteli zapravo najizgledniji uzrok", izjavio je voditelj istraživanja Alasdair Philips. Znanstvenici sumnjaju na mobitele jer se tumori obično nalaze u područjima čeonog i sljepoočnog režnja, pokraj ušiju i čela.



Međutim, tumori mozga još su uvijek izrazito rijetki. "Moj je savjet da, ako obavljate dugi poziv, svakako koristite hands-free uređaj, ali ne bih paničario zbog toga", zaključuje Philips.

Nedovoljna razina zračenja



Veza između zračenja mobitela i raka istražuje se već godinama, no bez jasnih zaključaka. Neka istraživanja pronalaze vezu između njih, a neka ne.



"Nisam uvjeren da je statistička analiza u ovom istraživanju dovoljna za identifikaciju uzroka povećanja broja tumora", izjavio je Malcolm Sperrin, direktor Odjela za medicinsku fiziku i klinički inženjering na bolnici Oxfordskog sveučilišta.



Prema američkom Nacionalnom institutu za rak, tri su glavna razloga zašto neki mobitele povezuju s rakom. Mobiteli emitiraju radiofrekvencije, to jest oblik neionizirajućeg zračenja, a upotreba mobitela vrtoglavo raste. Naposljetku, porastao je i broj poziva i njihova duljina.



Američka Administracija za hranu i lijekove (FDA) navodi kako niske razine radiofrekvencijske energije kojom mobiteli zrače nisu dovoljno snažne da trajno oštete ljudsko tkivo.



Jesu li mobiteli odgovorni za porast stope tumora?

U novom istraživanju uspoređeni su podaci o registriranom broju tumora britanskog Ureda za nacionalne statistike. Između 1995. i 2015. godine u Velikoj Britaniji dijagnosticirano je 81.135 slučajeva tumora mozga, s porastom od 1548 slučajeva godišnje.



Autori istraživanja navode kako je ionizirajuće zračenje, osobito od rendgenskih zraka koje se koriste u CT snimkama, najizgledniji čimbenik porasta broja dijagnoza glioblastoma. Kao moguće uzroke spominju i radijaciju tijekom testiranja atomskih bombi te onečišćenje zraka povezano s prometom.



Lion Shahab, profesor epidemiologije i javnog zdravstva sa Sveučilišnog koledža u Londonu, također napominje kako istraživanjem nije dokazana uzročno-posljedična veza između upotrebe mobitela i porasta slučajeva raka.



"Postoje statističke tehnike kojima je to moguće utvrditi (…) To ovdje nije učinjeno", izjavio je Shahab. "Čak i da je takva veza nađena, korelacija ne znači uzročnost", dodao je.



"Upotreba mobilnih telefona u populaciji porasla je s manje od 15 posto na 95 posto u vremenskom razdoblju obuhvaćenom istraživanjem, no ne vidimo isti porast u broju malignih tumora mozga", naglašava Shahab.



Dodaje kako je poveznica između mobitela i raka spekulativna te da ne bi trebala odvlačiti pozornost od promjena životnog stila za koje znamo da pridonose smanjenju rizika od raka, kao što su zdrava prehrana, manja konzumacija alkohola i prestanak pušenja.



Što možete učiniti ako ste zabrinuti zbog rizika?



Prema procjenama, pet milijardi ljudi u svijetu koristi mobilne uređaje. Prema britanskoj i američkoj službenoj statistici, u tim zemljama 93, to jest 95 posto odraslih osoba posjeduje mobitel.



Američko ministarstvo zdravstva provodi istraživanja na životinjama s ciljem procjene učinka zračenja mobitela na zdravlje. Dosad je otkrivena poveznica između visokih razina zračenja i nekih oblika raka u muškim štakorima, uključujući rijetki oblik raka srca.



Poveznica nije nađena kod ženskih štakora, kao ni kod miševa. "Ja nisam promijenio načina na koji koristim mobitel", izjavio je John Bucher, jedan od istraživača na projektu.



Prema savjetima Američkog društva za rak, neki od koraka koje možete poduzeti ako ste zabrinuti zbog zračenja mobitela su korištenje hands-free uređaja ili stavljanje poziva na "zvučnik".



Također savjetuju da, umjesto razgovora, komunicirate porukama te ograničite svoju upotrebu mobitela, kao i upotrebu mobitela svoje djece, piše CNN.