Ćorić u saboru odgovarao na prozivke oporbe oko Lex LNG-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



MINISTAR zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić poručio je kako je vlasnik LNG-a Hrvatska PLINACRO i Hrvatska elektroprivreda te rekao da će tako biti i dalje, ekonomske dobiti od realizacije projekta nose, kaže, poduzeća koja su u hrvatskom vlasništvu, a odbacio je i prozivke kako nije kontaktirana lokalna zajednica na Krku no i ispričao im se jer nisu "intenzivnije komunicirali objektivne činjenice koje prate LNG i njegovu izgradnju".



"Ekonomsku dobit nose isto tako i ljudi koji će biti zaposleni na LNG-u. Njih 40-50. Nosi ih općina Omišalj kroz koncesijsku naknadu. Procijenjeno na milijun kuna. Kroz dodatne naknade očekujemo još milijun kuna što je 10 posto od trenutnog proračuna općine Omišalj. Ekonomske dobiti od realizacije nosit će i Primorsko-goranska županija kroz koncesijsku naknadu", odgovorio je Ćorić na prozivke saborskoj oporbi.



Oporba prozivala resornog ministra



Oporba je cijelo jutro prozivala resornog ministra koji zbog obveza u vladi nije bio u Saboru dok se raspravlja o kontroverznom Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin koji je podijelio javnost.



Kada je riječ o ekološkom aspektu projekta, Ćorić je kazao da je struka sve rekla. "14:2 za pozitivnu ocjenu procjene studije utjecaja na okoliš ovog projekta na RH", poručivao je Ćorić zastupnicima.



Osvrćući se na stratešku važnost LNG terminala na Krku za Hrvatsku podsjetio je kako je Hrvatska kao dio EU-a dio zajedničkog energetskog tržišta. "U tom kontekstu sigurnost dobave odnosno diversifikacija dobavnih pravaca kao jedan od osnovnih temelja razvoja energetske unije zahtijevaju da i mi promišljamo o sigurnosti naše opskrbe", rekao je ministar Ćorić.



Odbacio je i prozivke prema kojima nije bilo komunikacije s lokalnom zajednicom odnosno predstavnicima županije rekavši kako se u cijelom nizu situacija pokušalo pojasniti našu poziciju po pitanju strateške važnosti tog projekta.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U javnoj je raspravi, naveo je, došlo na zakon 55 primjedbi od čega je u potpunosti usvojeno tri, a sedam ih je djelomično prihvaćeno."Dakle imamo hitan projekt koji je star 30 godina, kupit ćemo brod koji je stariji od aviona koje smo kupili F 16-ica i... OK, brod je, ne može padati, ali može tonuti.Tako mislim da i ovaj projekt koji je neisplativ, očito, ćemo potonuti i plaćat će ga hrvatski građani", replicirao mu je Domagoj Hajduković (SDP).Ministar Ćorić mu je odgovorio kako je neupućen."U ovom trenutku postoji tender, odnosno otvoren je tender za nabavu broda i tamo piše da taj brod može biti star, gle čuda, do 11 godina, pročitajte, a onda malo bolje raspravljajte", poručio mu je ministar."Krčani žive od turizma i ostvaruju u turizmu 10 posto turizma RH. To su milijarde kuna, to vam je u novcu 250 milijuna eura, a vi njima obećavate milijun kuna godišnje koncesije. S jedne strane 250 milijuna eura, a s druge strane milijun kuna godišnje. Pa dajte recite što su vam skrivili", pitao je ministra SDP-ovac Nenad Stazić.Ćorić mu je međutim uzvratio kako bi bilo najbolje da sam tamo ode i vidi koji se to turistički kompleks može napraviti na području Dine Petrokemije, odnosno Janaf-ovih skladišta u Omišlju. "A onda možemo nastaviti tu raspravu", rekao je Stazić.