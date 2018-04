Čović: Bošnjačke stranke žele od federacije stvoriti bošnjački entitet

Foto: Hina

HRVATSKI član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je kako bi realizacija prijedloga bošnjačkih stranaka o ukidanju Doma naroda vodila stvaranju bošnjačkog entiteta u Federaciji BiH, jednako kao što je to danas Republika Srpska za Srbe.



"Ako bi se željele praviti paralele s Republikom Srpskom na način kako je to istaknuto, onda je jasno da bošnjačke stranke šalju jasnu poruku da od Federacije BiH žele napraviti bošnjački entitet", rekao je Čović za medije u Mostaru.



Konsenzus



Pri tome je "pozdravio" postizanje konsenzusa između vodećih bošnjačkih stranaka Stranke demokratske akcije (SDA), SDP-a BiH, Demokratske fronte (DF) i Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH, dodajući da su konačno javno rekli na što godinama upozoravaju hrvatske stranke.



Rekao je kako ovi prijedlozi udaljavaju BiH od mogućnosti dogovora o izmjeni izbornog zakona po presudi Ustavnog suda Federacije BiH.





"Ovi prijedlozi vode do toga da ne možemo u predstojećih mjesec dana doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo parlamentarnoj većini, ali i sva tri naroda", rekao je Čović.Početkom svibnja Središnje izborno povjerenstvo trebalo bi donijeti odluku o raspisivanju izbora, no u međuvremenu teško će doći do izmjena izbornog zakona po presudi Ustavnog suda koji inzistira na tome da se osigura izbor legitimnih predstavnika svih konstitutivnih naroda u Dom naroda Federacije BiH, bez mogućnosti preglasavanja od brojnijih naroda.Ustavni sud BiH je osporio odredbe po kojima je bilo moguće iz Bosansko-podrinjske županije izabrati jednog hrvatskog izaslanika za Dom naroda iako tamo žive 24 Hrvata, jednako kao i Posavske županije u kojoj živi 36.000 Hrvata. Razlika u vrijednosti glasa u ovom slučaju je 1400 puta.Čović je najavio da će sljedećeg tjedna Hrvatski narodni sabor BiH, koji okuplja najvažnije hrvatske stranke dati jasan odgovor."Vjerujem da ćemo mi unutar Hrvatskog narodnog sabora BiH imati jasan konsenzus o ključnim pitanjima. Bilo kakav reciprocitet uvoditi između Federacije BiH i Republike Srpske ne može se provoditi na ovaj način kroz izborno zakonodavstvo. Ako se bude govorilo o promjeni ustava, onda mi imamo prijedlog o četiri federalna jedinice", istaknuo je Čović.