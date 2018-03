Čovjek kojem je novi stanar BB kuće uništio život: "Odležao sam za ubojstvo koje nisam vidio"

Screenshot Index

DEJAN ŠKARO vrlo dobro poznaje novog stanara Big Brother kuće Antu Biuka. Protiv Škare se 17 godina vodio kazneni postupak za smrt Simona Jeansa, britanskog pripadnika snaga IFOR-a, koji je 1996. godine podlegao ozljedama glave deset dana nakon sukoba u kaštelanskoj diskoteci Mali raj.



Biuk i još trojica osuđeni su na simbolične kazne za sudjelovanje u tučnjavi, no postupak nikada nije okončan jer je nastupila zastara. Škaru su, pak, nakon 17 godina osudili za smrt Simona Jeansa, premda ga kolege britanskog IFOR-ovca uopće nisu teretili.





"Nisu me vidjeli ni na ulici, ni u disku, ni tijekom tučnjave koja se dogodila. Ja sam išao kupiti burek, ali iskazi svjedoka koji su o tome govorili sudu nisu ništa značili. Šest Engleza, prijatelji pokojnog, dali su izjavu da ja tu nisam ni bio. Antu Biuka prepoznali su po mramornoj ploči, i on je sam priznao da ju je nosio. Svih šest Engleza su ga prepoznali. 2000. godine sam oslobođen prvi put, Ante Biuk i ostala trojica osuđeni su na simbolične višemjesečne zatvorske kazne za sudjelovanje u tučnjavi, no slučaj protiv njih pada u zastaru i ja sam ostajem na optuženičkoj klupi. Biuk postaje svjedok protiv mene", priča Škaro.

"Odležao sam 307 dana za ubojstvo koje nisam vidio"

Oslobođen je i na koncu drugog suđenja 2007. godine. No Vrhovni sud naložio je da se Škari sudi i treći put. Ante Biuk propustio je ročište, sutkinja je dobila obavijest da je sa splitske psihijatrije preseljen u instituciju na Rabu. Njegov iskaz uperen je protiv Škare, koji je 2011. godine osuđen na uvjetnu kaznu, ali ne za ubojstvo nego za nanošenje teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom. Vrhovni sud zamijenio mu je uvjetnu kaznu zatvorskom kaznom od 18 mjeseci.

"Nažalost, osuđen sam za ubojstvo s namjerom koje nisam ni vidio. I to cijeli splitski sud zna. Svi suci znaju da ja to djelo nisam napravio. Osuđen sam zbog pritiska Europe i zatvaranja poglavlja pravosuđa. Odležao sam 307 dana. Ante Biuk je oprao sebe, po mom mišljenju, njegova uloga je bila da sebe zaštiti, a mene uvali. U tome je uspio. Jedno vrijeme bio je na psihijatrijskom liječenju na Rabu, sud je na račun njegovih iskaza odlučio mene kazniti za ubojstvo koje nisam vidio", kaže Škaro.

"Uništio mi je mladost, obitelj i život"

Sinoć se šokirao kada je vidio novog stanara Big Brother kuće.

"Nisam zaspao cijelu noć. Ta osoba mi je svaki dan u glavi. Zašto mi je to napravio, ne znam. Nikada se nismo družili. Kada njega vidim, vidim osobu koja mi je uništila obitelj, moju mladost, zdravlje pogotovo. Ne daj Bože nikome. Apelirao bih na sve suce koji znaju što su mi napravili, molim vas, nemojte ljude suditi po indicijama, već po dokazima jer nije lako biti nevin osuđen i odležati tuđu kaznu. To nije lijepo, ni lako. Ja se zbog toga danas ne mogu zaposliti. Meni ste uništili život, ali barem nekom tko je nevin spasite život", pozvao je Škaro.