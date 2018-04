Čovjek s križem pokrenuo je Hrvatsku, roditelji bolesne curice zovu na veliko okupljanje u Zagrebu

Foto: Hina

SAŠA Pavlić nastavio je svoj put s križem od Rijeke do Zagreba.



Revoltiran činjenicom da je hrvatska vlada odlučila potrošiti 3 milijarde kuna na polovne borbene avione, a u isto vrijeme teško bolesna djeca i dalje čekaju na prijeko potrebne skupe lijekove, ovaj Riječanin je u subotu poslije posla natovario križ i zaputio se pješke do glavnog grada.

Pozivam

lijeve i desne

vladajuće i opoziciju

vjernike i ateiste

Armadu, Torcidu, BBB..

sve građane ove zemlje

da jednom, nakon dugo godina

zauzmemo zajednički stav i ne dozvolimo da niti jedno dijete nikada više u ovoj zemlji ne ostane bez najbolje moguće terapije koja postoji — Sale (@SasaPavlic) April 3, 2018



Njegov dolazak u Zagreb očekuje se u srijedu, u popodnevnim satima.



Poziv građanima



Saši stalno zvoni mobitel i ljudi ga zaustavljaju na ulici.





ne mogu spavati, jučer su roditelji ove djevojčice došli do nas kod Dokmanovića u Gorskom kotaru, u suzama, dužni su 600.000 kn kredita za lječenje svoje djevojčice, izljubili smo se i izgrlili, al nisam znao što da im kažem, jer to se nije smjelo dogoditihttps://t.co/KD0aPOmlfG — Sale (@SasaPavlic) April 3, 2018

Jedni od njih su roditelji djevojčice Vite kojoj je potrebna pomoć. Potražili su ga na staroj cesti, a on ih je zamolio da se njegov broj mobitela podijeli te da mu se javi što više roditelja i udruga koji se bore za prava bolesne djece.Roditelji Vite pozvali su građane da se okupe u Zagrebu sa Sašom te da "zajedno s njim pokažu da naša djeca imaju pravo na lijekove, liječenja, osobne invalidnine, dječje doplatke, hranu, medicinska pomagala te da svi stanu na stranu dobrobiti naše djece"."Mi dolazimo u srijedu, a pozivamo i Vas jer ako mi roditelji ne istupimo vjerujte, onda je ovaj njegov put uzaludan", napisali su.

"Kap koja je prelila čašu"



Pavlić je u razgovoru za Index otkrio što ga je motiviralo na taj potez.



"Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu.



Ozlijeđena noga



Jučer smo se zaputili prema Gorskom kotaru i pronašli ga između sela Dokmanovići i Vučinići. Nakon trodnevnog pješačenja, Saša je malo ozlijedio nogu. Iz Rijeke je zato stigao Marin Miočić Stošić, prijatelj Sašin i poznati aktivist, te mu pomogao nositi križ.



"Ja nosim poruku. I ovaj križ i ja nosimo poruku. Ne mogu nikoga osuđivati i govoriti što da radi. Mogu samo ljude zamoliti da slušaju svoju savjest. Ne želim nikoga rušiti i kritizirati. Samo nosim poruku da ovo što se radi nije u redu. Ja ću doći do Zagreba, a kako će tko reagirati, to ide na njegovu savjest", rekao nam je Saša.



"Prvu noć sam spavao u šatoru, drugu kod prijatelja. Javilo mi se more dobrih ljudi, Hrvatska je njima premrežena. Prate me ti anđeli cijelim putem, nose mi čokolade. Nisam sam, to mi je drago", rekao je Saša za Index.