Crkva kraj Zagreba se pohvalila pismom malog dječaka koji im želi donirati sto eura koje mu je dala baka

Foto: Župa Velika Mlaka/ Facebook

ŽUPA Velika Mlaka, koja se nalazi u istoimenom mjestu u neposrednoj blizini Zagreba, putem Facebooka se pohvalila pismo u kojem im jedan učenik trećeg razreda donira sto eura koje mu je poklonila baka.



Pismo pisano dječjim rukopisom obraća se župniku, a u njemu dječak kaže kako su mu djed i baka poklonili sto eura, a on ih je odlučio donirati Crkvi.



"Od bake i djeda sam dobio 100 eura. Stavili su mi pod bor da si nešto kupim. Mislio sam potrošiti na gluposti, ali mama i tata su rekli da taj novac čuvam jer je to puno novca.



Mislio sam čuvati do ljeta i onda sa mamom, tatom i sekom otići na brod.



Vidio sam na misi kako je crkva lijepa i velika. I čuo sam kako ste rekli da nije do kraja izgrađena. Odlučio sam umjesto broda sav novac koji imam dati vama za izgradnju crkve.



Hvala vam što ste dobri i što ste mi napravili lijepu crkvu", piše dječak župniku.