Crnogorsko nebo čuvat će grčki i talijanski lovci

CRNOGORSKI ministar obrane Predrag Bošković potvrdio je podgoričkom dnevniku Vijesti kako će talijanski i grčki borbeni zrakoplovi od ljeta preuzeti zaštitu zračnog prostora Crne Gore, u okviru NATO-ve misije Air policing.



Jedan dužnosnik NATO-a rekao je da grčki i talijanski mlazni lovci, u okviru istog programa, osiguravaju zračni prostor Albanije.



Bošković je kazao da se prije toga mora potpisati sporazum s Agencijom za kontrolu zračnog prometa Srbije i Crne Gore (SMATSA).



“Najprije moramo srediti taj sporazum sa SMATSA-om, kao organizacijom koja treba osiguravati radarsku sliku za Crnu Goru. Nadam se da će to ići vrlo brzo. On može biti potpisan u narednim tjednima”, najavio je Bošković, napominjući kako je “SMATSA i do sada bila zadužena za vođenje svih civilnih i vojnih letjelica kroz zračni prostor Crne Gore”.





Bošković je kazao da tek nakon toga slijedi usuglašavanje tehničkih detalja i sporazuma s Italijom i Grčkom.Air policing je mirnodopska misija koja ima za cilj očuvanje sigurnosti zračnog prostora NATO-a i uključuje stalno prisustvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini lovaca presretača koji su spremni odmah reagirati u slučaju narušavanja zračnog prostora.Vrhovno zapovjedništvo Savezničkih snaga za Europu (SACEUR) odgovorno je za provođenje misije Air policing.“To je znak sklada, podjele odgovornosti i solidarnosti širom Saveza”, ocijenio je za Vijesti dužnosnik iz NATO-a, napominjući kako Crna Gora nije jedina koja koristi te usluge.“NATO štiti baltičko nebo od 2004., kada su se Estonija, Litva i Litvanija pridružile Savezu. Zračni prostor Slovenije pokrivaju Mađarska i Italija. Albaniju pokrivaju Grčka i Italija”, kazao je on.