Croatia Airlines imenovala direktora za sljedećih šest mjeseci

Foto: Pixsell/Zarko Basic

NADZORNI odbor Croatia Airlinesa ponovno je imenovao Jasmina Bajića za direktora te tvrtke na razdoblje najviše šest mjeseci, odnosno do provedbe postupka izbora i imenovanja uprave temeljem javnog natječaja.



Nadzorni odbor Croatia Airlines danas je donio odluku kojom se imenuje Jasmin Bajić za direktora društva na mandatno razdoblje do provedbe postupka izbora i imenovanja uprave temeljem javnog natječaja, a najviše šest mjeseci. Mandat počinje teći 4. svibnja 2018. godine, navodi se u kratkoj obavijesti koju je Croatia Airlines objavila putem Zagrebačke burze.



Drugi put



Jasmin Bajić tako je drugi put imenovan za direktora Croatia Airlinesa, ponovno najdulje na šest mjeseci.



Naime, nakon što je bivši predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Krešimir Kučko početkom listopada prošle godine podnio ostavku na to mjesto, Nadzorni je odbor 23. listopada 2017. za direktora imenovao Jasmina Bajića, i to na razdoblje od najviše šest mjeseci, odnosno do provedbe postupka izbora i imenovanja Uprave temeljem javnog natječaja.



Bajić, dotadašnji direktor kontrolinga i interne revizije u Croatia Airlinesu, dužnost direktora je preuzeo 4. studenoga prošle godine.Prije desetak dana, odnosno 22. travnja Hrvatski sindikat prometnih pilota uputio je drugo otvoreno pismo predsjedniku vlade RH, u kojem su ga ponovno upozorili na alarmantnu situaciju u kompaniji i "debakl" s izborom novog direktora.Uz probleme s nerealnim planiranjem rokova za zimsko održavanje aviona, zbog čega je hrvatski nacionalni zračni prijevoznik s ljetnim redom letenja krenuo bez dvaju vlastitih aviona te probleme s najmom potrebnog broja aviona, sindikat je upozorio i da Croatia Airlines godinu i pol dana nema Upravu u punom mandatu.Treći put ponovljen natječaj i dalje se neobjašnjivo prolongira, upozorili su pritom iz sindikata te naglasili da je za Croatia Airlines izbor novog direktora izbor između dviju opcija: bankrota ili mogućeg oporavka kompanije.