Čudo: Sabor će od sutra do 13. srpnja raditi bez prekida

AKTUALNIM prijepodnevom, u kojem će članovi hrvatske Vlade odgovarati na pitanja zastupnika, Hrvatski sabor u srijedu počinje novu sjednicu koja će, bez prekida, trajati do 13. srpnja, dakle do ustavom definirane stanke. Bez prekida naravno ne znači da će zastupnici zasjedati cijeli tjedan jer u pravilu zasjedaju od srijede do petka, ali neće imati pauze koji im zapravo služe kao godišnji odmori.

Podsjetimo, jedan desetodnevni su imali u veljači, a drugi oko Uskrsa koji je trajao više od dva tjedna, a završava sutra.



Prvi tjedan rada bit će jedan od najdinamičnijih u posljednjih nekoliko godina: nakon Aktualnog prijepodneva, Sabor će raspravljati o ratifikaciji Istanbulske konvencije, dokumentu koji je podijelio hrvatsku javnost, ali i vladajući HDZ, u četvrtak o opozivu potpredsjednice Vlade Martine Dalić, a u petak o premijerovu izvješću o sastancima Europskog vijeća.



Dva dana prije rasprave o ratifikaciji Konvencije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković opetuje kako njena ratifikacija neće za posljedicu imati uvođenje rodne ideologije ni u pravni, niti u obrazovni sustav, što tvrde njeni protivnici, te da HDZ-ova vlast neće donositi zakone koji će se moći povezati s rodnom ideologijom.



Poručuje kako ni sam ne bi podržao ratifikaciju kad bi to značilo uvođenje rodne ideologije u pravni i obrazovni sustav.



U petak glasovanje o ratifikaciji





O ratifikaciji Istanbulske konvencije Sabor će glasovati u petak, no još nije posve jasno hoće li HDZ-ovi zastupnici pri tome moći glasovati prema savjesti. Posljednju izjavu na tu temu dao je u ponedjeljak navečer predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić poručivši da bi HDZ-ovi zastupnici trebali glasovati u skladu s odlukom Kluba. Kakav će biti stav Kluba znat će se nakon njegove sjednice u utorak navečer.Protekli tjedni pokazali su, naime, da se dio HDZ-ovih zastupnika protivi ratifikaciji, a među njima su politički i međunarodni tajnici HDZ-a Davor Ivo Stier i Miro Kovač. Ta situacija nije ugodna za HDZ, no Jandroković uvjerava da će se naći način da se iz te situacije izađe i stranka konsolidira.Opoziv potpredsjednice Vlade Martine Dalić, koji traži oporba, tema je o kojoj će Sabor raspravljati u četvrtak. Oporba drži kako je u 'savjetničkoj aferi' oko posebnog Vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, koji je zbog toga dao ostavku, Dalić izgubila kredibilitet te time i mogućnost da obnaša dužnost potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva. Oporba poručuje da samo osoba koja se ne dovodi u sukob interesa i zastupa interese države može biti u Vladi.Dalić, međutim, uživa potporu Vlade, a i Jandroković je uvjeren kako se podjele oko Istanbulske konvencije ne mogu odraziti na ishod oporbenog zahtjeva. "Ta je oporbena inicijativa osuđena na propast", poručuje Jandroković.

Za Vladu 39 pitanja

Zahtjev za smjenom potpredsjednice Dalić peti je oporbeni zahtjev za smjenom ministara u Vladi premijera Andreja Plenkovića.



U Aktualnom prijepodnevu pitanja Vladi postavit će 39 zastupnika, prvi će to učiniti nezavisni Veljko Kajtazi, posljednji HDZ-ov zastupnik Stipo Šapina.



Uz spomenute teme, pred zastupnicima je još stotinjak točaka, s tim da će se dnevni red u slijedećim tjednima, sasvim sigurno, 'puniti' novim točkama