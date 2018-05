Dadilja koja je zaklala djecu u SAD-u dobila doživotni zatvor: "Bilo je kao pravi horor film"

Screenshot: YouTube

DADILJA koja je zaklala dvoje djece u stanu u New Yorku osuđena je na doživotnu zatvorsku kaznu.

Sudac je Yoselyn Ortegu (56) opisao kao "čisto zlo", a zatim joj je odredio doživotnu zatvorsku kaznu, javljaju američki mediji.

Tijela Lucie (Lulu) Krim (6) i njenog brata Lea (2) pronašla je njihova majka u kadi u stanu u Manhattanu 25. listopada 2012. godine. Ortega je na sudu tvrdila da je bila neuračunljiva u trenutku ubojstva, ali porota je odbila njenu obranu.

Ortega se u ponedjeljak pred sudom ispričala na španjolskom jeziku pomoću prevoditelja. Rekla je da joj je "žao zbog svega" i dodala da se "nada velikom oprostu".

