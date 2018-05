Dalić kaže da se svi problemi u Agrokoru mogu riješiti u roku određenom za postizanje nagodbe

Foto: FAH

POTPREDSJEDNICA vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić izjavila je u četvrtak kako vjeruje da se sva u posljednje vrijeme otvorena pitanja oko Agrokora mogu riješiti u roku koji je određen za postizanje nagodbe.



"Početkom travnja vjerovnici Agrokora postigli su načelni sporazum o svim najbitnijim pitanjima. Mislim da je to najbitnije - da postoji dogovor i suglasnost vjerovnika o bitnim pitanjima nagodbe. Naravno, u ovako složenom procesu logično je i očekivano da se događaju i određeni problemi. Međutim, vjerujem da se sva ta pitanja mogu riješiti u roku koji je određen za postizanje nagodbe. Očekujem da izvanredna uprava nastavi dalje raditi sa svim angažiranima u Agrokoru, sa savjetnicima i vjerovnicima na postizanju pravnog teksta nagodbe i na adresiranju pitanja koja su se pojavila posljednjih dana", kazala je Dalić odgovarajući nakon pokretanja inicijative Klub 30 % na upite novinara je li s obzirom na najnovija događaja nagodba u Agrokoru upitna.



Potpredsjednica vlade smatra i da najnovije odluke Suda, među kojima i jučerašnja odluka zagrebačkog Trgovačkog suda kojom je ukinuta odluka privremenog vjerovničkog vijeća o angažiranju dodatnih financijskih i pravnih savjetnika za vijeće, a koje bi plaćao Agrokor, pokazuje da se proces vodi tako da Sud ima aktivnu ulogu.



"Odluke suda koje su donesene proteklih dana potvrđuju ono što se proteklih mjeseci pokušalo ustvari osporavati, a to je da Sud u ovom procesu ima aktivnu ulogu", kazala je Dalić, koja očekuje da će izvanredna uprava Agrokora postupati prema tim odlukama s dužnim poštovanjem i onako kako se prema sudskim odlukama treba odnositi.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ističe i kako će i na podnesak dobavljača u vezi sa sporazumom grada Zagreba i Agrokora odnosno Tiska sud odlučiti na temelju dostavljenih činjenica.Pritom ponavlja kako sporazum vjerovnika i načelni sporazum o nagodbi sadrži i vrlo precizne odredbe o pravima i položaju dobavljača u nagodbi, odredbe o plaćanjima tzv. graničnog duga u nadolazećem razdoblju te, u mjeri u kojoj je moguće, i odredbe prema kojima sadašnji vjerovnici, a budući vlasnici Agrokora, izražavaju spremnost zadržavanja buduće suradnje s dobavljačima.Potpredsjednica vlade smatra i da nema prepreka da vjerovnici vrlo brzo među sobom izaberu svoje predstavnike u stalno vjerovničko vijeće.

"Prognoze su prognoze"



Na upit kako komentira najnovije prognoze Europske komisije o rastu hrvatskog gospodarstva u ovoj godini za 2,8 posto, a sljedeće 2,7 posto, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva je odgovorila kako se one poklapaju s prognozama vlade odnosno prognozama na temelju kojih je vlada odnosno Ministarstvo financija pripremilo proračun, kazala je.



"Prognoze su prognoze. Ono što je važno je stvarno kretanje gospodarske aktivnosti, a prema pojedinačnim pokazateljima rast gospodarske aktivnosti nam ide dobro. To potvrđuju i porezni podaci odnosno dinamika rasta poreza u odnosu na proteklu godinu", istaknula je Dalić, koja to smatra jednim od najboljih pokazatelja gospodarskih aktivnosti.