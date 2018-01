Dalić: Stabilizirano poslovanje Agrokorovih kompanija dobra je osnova za postizanje nagodbe

Foto: Hina

POTPREDSJEDNICA vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić ocijenila je kako najnovije izvješće izvanredne uprave Agrokora pokazuje da je poslovanje svih kompanija stabilizirano i da sustav ostvaruje zaradu prije poreza, kamata i amortizacije te da je to dobra osnova za postizanje nagodbe.



"Redovito mjesečno izvješće izvanredne uprave pokazuje da je poslovanje svih kompanija stabilizirano, pokazuje da cjelokupni sustav ostvaruje pozitivnu zaradu prije oporezivanja, kamata i amortizacije. Mislim da je to vrlo dobra osnova za postizanje i kretanje u proces postizanja nagodbe", izjavila je Dalić novinarima.



Smatra dobrim i što je izvanredna uprava uspjela prije kraja prošle godine predstaviti prvi nacrt nagodbe vjerovnicima, a očekuje i da se doći do glavnog cilja - da se nagodba postigne u zakonom propisanim rokovima.



Vjeruje, naime, da su dobavljači, koji su jedna kategorija vjerovnika, u stalnom kontaktu s izvanrednim povjerenikom i njegovim savjetnicima, kao i da su pregovori i dogovori među vjerovnicima te podrška izvanredne uprave svim kategorijama vjerovnika način na koji će se postupno doći do suglasja i dogovora o nagodbi.



Smatra da bi bilo dobro da nagodbu prihvati što veći broj vjerovnika



Podsjećajući kako je zakon o izvanrednoj upravi vrlo jasan oko postizanja nagodbe - mora je prihvatiti više od dvije trećine vjerovnika, Dalić osobno smatra da bi bilo dobro da je prihvati što veći broj vjerovnika.



Smatra i da sljedeće razdoblje treba iskoristiti za intenzivan rad, razgovore sa svim kategorijama vjerovnika kako bi nagodba mogla biti usvojena s puno većim brojem glasova nego je zakonski minimum.



Vjeruje i kako su svi vjerovnici svjesni da je dogovor moguće postići uz određenu razinu kompromisa. "U tom dogovoru svatko mora imati dojam da je ostvario jedan dio svojih ciljeva, ali sasvim sigurno da se dogovor ne može postići ako bilo koja skupina ostvaruje maksimalističke ciljeve", kazala je Dalić, dodajući kako je izvješće izvanredne uprave dobar temelj da se intenzivira rad i pregovorima dođe do konačnog izgleda nagodbe u rokovima predviđenim zakonom.



Izvanredna uprava Agrokora objavila je danas redovno mjesečno izvješće u kojem ističe da su poslovne grupe prehrana i poljoprivreda u prvih jedanaest mjeseci prošle godine nastavile s realizacijom solidnih poslovnih rezultata i ostvaruju pozitivan operativan rezultat, dok maloprodaja i veleprodaja, u kojima je nastavljeno troškovno restrukturiranje, i dalje bilježe negativnu EBITDA-u.



Maloprodaja i veleprodaja, koje uključuju rezultate Konzuma u Hrvatskoj i BiH, Tiska i Velpro-centra, u prvih jedanaest mjeseci prošle godine imale su prihod od 13,42 milijarde kuna, dok je EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) bila negativna, 149 milijuna kuna. Poslovna grupa prehrana, u kojoj je ukupno devet tvrtki, ostvarila je u jedanaest mjeseci 7,57 milijardi kuna prihoda i EBITDA od 1,04 milijarde kuna. Poslovna grupa poljoprivreda, u kojoj su Belje, PIK Vinkovci, Vupik i Agrokor trgovina, u prvih jedanaest mjeseci ostvarila je kumulativni prihod od 2,54 milijarde kuna i operativnu dobit od 283 milijuna kuna.



Restrukturiranje Uljanika po europskim pravilima



Odgovarajući na novinarska pitanja oko pulskog Uljanika i najavljene skupštine na kojoj će se odlučivati o dokapitalizaciji, potpredsjednica vlade podsjetila je da je o zahtjevu Uljanika za sudjelovanjem države u procesu sanacije i restrukturiranja i pokretanju tog postupka službeno obaviještena Europska komisija, što znači da je u tom procesu potrebno određeno sudjelovanje i suglasnost Komisije na proces sanacije i restrukturiranja.



To, objašnjava, uključuje izradu programa restrukturiranja kroz koji će se naći strateški partner koji će zajedno s državom, kao jednim partnerom u tom procesu, sudjelovati u provođenju tog programa restrukturiranja."U tom smislu Uljanik je zatražio državno jamstvo, koje može biti odobreno samo u slučaju odobrenja Europske komisije, a po njegovu odobravanju u roku šest mjeseci Uljanik je dužan izraditi program restrukturiranja i pronaći strateškog partnera", istaknula je Dalić.Naglasila je i kako program restrukturiranja i odobravanja državnog jamstva za sanaciju implicira da se, temeljem europskih pravila, kredit koji se dobiva temeljem takvog državnog jamstvo mora vratiti u roku sljedećih šest mjeseci ili se u tom roku treba pronaći strateški partner.Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva stoga očekuje maksimalno zalaganje uprave Uljanika u pronalaženju strateškog partnera, a smatra dobrim i što već postoje zainteresirani ulagači."U ovom trenutku potrebno je dati podršku upravi Uljanika i Uljanik Brodogradilišta u traženju strateškog partnera, ali očekujem i odgovornost i uprave i svih drugih organa upravljanja, znači nadzornog odbora i skupštine, da se ulože najveći mogući napori na pronalaženju strateškog partnera", poručila je Dalić.Pulski Uljanik jučer je objavio poziv za izvanrednu skupštinu, koja će se održati 16. veljače, a na kojoj dioničari trebaju odlučiti o povećanju temeljnog kapitala društva za najviše 302,22 milijuna kuna, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.Povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 6 milijuna do najviše 10,07 milijuna novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30 kuna.Dioničare Uljanika na skupštini će uprava izvijestiti o financijskom stanju društva, postupku sanacije Uljanik Brodogradilišta i postupku odabira strateškog partnera društva.Uljanik Grupa je krajem studenog najavila upućivanje poziva strateškim partnerima na uključivanje u investicijske programe, a vezano uz budući program restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.Kompanija je dosad zaprimila dva pisma namjere potencijalnih strateških partnera za sudjelovanje u procesu restrukturiranja i diversifikacije Uljanik Brodogradilišta - tvrtke Kermas energija iz Zagreba te Palumbo Grupe iz talijanskog Napulja.