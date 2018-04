Dalićka komentirala namjeru Mađara da zatvore rafineriju u Sisku

Foto: Hina

MINISTRICA gospodarstva i potpredsjednica vlade Martina Dalić je za jučerašnju najavu novog predsjednika Uprave Ine Sandora Fasimona o prekidu proizvodnje u Rafineriji nafte Sisak rekla da "takvu odluku, ako postoji, treba dodatno analizirati i vidjeti kako se uklapa u poslovnu politiku Ine".



Na molbu novinara tijekom posjeta Zadru da komentira izjavu novog predsjednika Uprave Ine Sandora Fasimona, koji je najavio prekid proizvodnje u Rafineriji nafte Sisak, ministrica Dalić je rekla kako "nije vidjela tu najavu".

"To treba dodatno analizirati"



"S jedne strane, govorimo o kompaniji koja posluje na tržištu i od koje država kao suvlasnik očekuje da posluje profitabilno, a s druge strane od Ine očekujemo da svoje poslovanje razvija i da u slučaju bilo kakvih važnih odluka vodi računa o hrvatskim propisima. Ako takva odluka postoji, treba je dodatno analizirati i vidjeti kako se uklapa u poslovnu politiku Ine", rekla je Dalić.



Ministrica Dalić boravila je danas u Zadarskoj županiji, gdje je najprije posjetila Strukovnu školu Vice Vlatkovića u Zadru. Tom prigodom je istaknula kako je to mjesto gdje "djeca odmah nakon završetka škole imaju ne samo budućnost nego i perspektivu''.



"Potrebe tržišta rada su takve da strukovna zanimanja više nisu samo ona tradicionalna nego, kako smo vidjeli u ovoj školi, mladi ljudi se školuju i za zanimanja koja koriste vrlo suvremenu i modernu tehnologiju. To je sigurno jedan od bitnih elemenata za ono što svi želimo, a to je snažniji i stabilniji gospodarski rast, bolje plaćeni radnici i bolji životni standard", rekla je Dalić.



Među aktivnostima Ministarstva gospodarstva, kojima nastoji promicati strukovna zanimanja i učiniti ih atraktivnima, ministrica je istaknula stipendije za deficitarna obrazovna zanimanja i potporu od pet milijuna kuna na godinu kojom nastoji motivirati obrtnike da prime djecu na naukovanje i rad.



"Nažalost, iz Zadarske županije niti jedan obrtnik nije se javio za te potpore. U svibnju planiramo raspisati novi poziv za sljedeću godinu pa se nadamo da će biti obrtnika i sa zadarskog područja", rekla je Dalić. Na pitanje znači li to da stipendiramo i školujemo djecu za odlazak, odgovorila je kako se to ne može i ne treba promatrati na taj način i u takvoj izravnoj vezi.Ministrica gospodarstva i potpredsjednica vlade Dalić u Zadru je bila na proslavi 25. obljetnice osnutka Zadarske županije u zgradi nove poliklinike u Zadru. Župan Božidar Longin istaknuo je dva ključna razvojna projekta za županiju koja su pred završetkom - novu polikliniku i zgradu putničkog terminala luke Gaženice - a najavio je i mnoge druge projekte koji se ostvaruju."Radimo na tome da budemo županija u koju se useljava, a ne iz koje se iseljava. Da se stvari pokreću nabolje govore podaci o rekordno visokoj zaposlenosti u županiji. Potkraj ožujka imali smo oko 2700 više radnih mjesta u odnosu prema istom razdoblju lani, a trenutačno imamo više od 52.400 zaposlenih osoba, što je rekordna brojka od osnutka naše županije'', pohvalio se Longin te najavio da je pred Zadarskom županijom novi razvojni uzlet.''Stalno izgrađujemo svoj prepoznatljivi turistički proizvod, koji se postupno nadopunjuje turizmom u zaleđu i udaljenim krajevima'', poručio je Longin.Na svečanoj sjednici Županijske skupštine uručene su i nagrade Zadarske županije. Među ostalima, nagradu za životno djelo dobili su posmrtno zadarski pjevač Tomislav Ivčić za postignuća koja je ostvario na području kulture i umjetnosti te liječnik Martin Mikecin za postignuća koja je ostvario na području humanitarnoga i zdravstvenog djelovanja.Nagrade za postignuća ostvarena u 2017. godini među ostalima su dobili 93. zrakoplovna baza Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, nogometaš Luka Modrić i Vatrogasna zajednica Zadarske županije i dr.