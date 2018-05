Dalićka: Mene bi jako zanimali vaši mailovi

Screenshot: HRT, Video: Luka Stanzl/PIXSELL



MARTINA DALIĆ, čiji mailovi koje je objavio Index potresaju Hrvatsku, u njima nastupa pod motom "Država, to sam ja", i u ime države, kao potpredsjednica vlade, organizira skupinu koja nema nikakvu formalnu funkciju, a kasnije će preuzeti Agrokor.

Dalićka u tim mailovima, dakle, ne samo da nastupa kao potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva nego i kao da o njoj i jedino o njoj ovisi sudbina cijelog hrvatskog gospodarstva.

Na jednak način nastupila je i u intervjuu za današnje izdanje jednih dnevnih novina u kojem je ustvrdila da se rušenjem nje ruši nagodba u Agrokoru, iako ona s tom nagodbom ne bi trebala imati nikakve veze.

No kad su je novinari danas pitali o mailovima, na najjeftiniji je mogući način pokušala relativizirati sporne mailove i praviti se da se kao jedna od najmoćnijih osoba u Hrvatskoj nije krajnje netransparentno dopisivala s ekipom koja će kasnije masno zaraditi na Agrokoru.

Dalićka bi čitala vaše mailove

"Ovom raspravom koja se vodi se stvari vade iz konteksta. Zbog činjenice da su mediji došli do nekakvih emailova, sadržajem tih mailova se hrane najniže strasti. Ja bih isto tako mogla reći da bi meni bilo jako zanimljivo vidjeti sadržaj vaših mailova, pročitati sadržaj mailova bilo koga od vas i sigurno bi tu i za mene i za širu javnost bilo jako zanimljivih stvari koje bi mogle hraniti najniže strasti", najozbiljnije je pokušala sebe, jednu od najviših dužnosnica u zemlji, koju usput plaćaju građani, usporediti s novinarima.



"Želite li reći da je to bila privatna korespondencija?" pitali su je novinari.





"Ne želim, nego želim reći da se tom fragmentarnom komunikacijom i porukama o nekim sastancima hrane najniže strasti, to se vadi iz konteksta, tome se pridaje značenje kojeg nema. Želim reći da bi se tako nešto moglo dogoditi s email korespondencijom bilo koje osobe", odgovorila je kao da je potpuno nesvjesna funkcije koju obavlja.Zašto bi preispitivanje komunikacije koja bi se lako mogla pokazati kaznenim djelom, ako se utvrdi da se trgovalo utjecajem i povlaštenim informacijama, bilo hranjenje najnižih strasti, nije objasnila.Jedino logično objašnjenje bilo bi da joj se ne sviđa to kako je, privatizirajući svoju funkciju, pa i državu, komunicirala sa svojim ekipom s Hotmaila, no o tome je možda trebala misliti onda kada se dopisivala.