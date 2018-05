Dalićka u veljači: "Moja veza sa Šavorićima je nikakva"

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

INDEX je jučer objavio mailove između potpredsjednice vlade Martine Dalić i predstavnika privatnih brokerskih kuća, odvjetničkih ureda i konzultantskih tvrtki iz kojih je jasno da su oni, iako nisu imali nikakvu formalnu funkciju niti su potpisali ikakav ugovor, sudjelovali u stvaranju Lex Agrokora. Između ostalih, u mail korespondenciji koju je jučer objavio Index, pojavilo se i odvjetničko društvo Šavorić, za koje je Dalić u veljači tvrdila da s njima nema nikakve veze.

Naime, samo da pojasnimo, skupina ljudi bez ikakvog legitimiteta, koji su bili okupljeni oko hotmail adrese Martine Dalić, sudjelovala je, dakle, u stvaranju važnog zakona. Zanimljivo je i to što su isti ljudi s maila, jednom kad je Lex Agrokor izglasan, u poslovima s Agrokorom zaradili značajan novac.



No Martina Dalić jučer je kazala kako u mailovima zapravo nema ništa novo.



"Ovi mailovi potvrđuju ono što sam stalno govorila tijekom protekle godine. Ja jesam glavni autor zakona, ja jesam osoba koja je koordinirala sve aktivnosti, to je moj posao u trenucima kad gospodarstvu prijeti ovakva kriza. Ono što ovi fragmenti pokazuju je da je točno ono što sam govorila, a to je da ja jesam glavni autor zakona", rekla je Dalić jučer u obraćanju medijima.



"Ljudi koji su konzultirani nisu plaćeni ništa niti su s njima sklapani ikakvi ugovori. Od njih se tražilo mišljenje i oni su to mišljenje, kao odgovorni građani, na poziv vlade dali", rekla je Dalić o ljudima s maila koji su sudjelovali u stvaranju zakona.

U veljači tvrdila da sa Šavorićima nema veze, a ta je odvjetnička kuća bila u mailu



U veljači ove godine, kad je Dalić pred saborskim Odborom za gospodarstvo odgovarala na neugodna pitanja o Agrokoru, tvrdila je da je njezina veza sa Šavorićima nikakva.



"Moja veza sa Šavorićem je nikakva", rekla je Dalić u veljači.



Danas je, pak, jasno da je Dalić itekako imala veze sa Šavorićima. Odvjetničko društvo Šavorić je, kako je vidljivo iz mailova, sudjelovalo u prepisci oko Agrokora pa je očito da je Dalić pred odborom odbila otkriti svoje stvarne veze s ovom odvjetničkom kućom.



Tako u vodu pada i njezina teza o tome da ovi mailovi nisu otkrili ništa novo, čime se posljednja dva dana radi damage control. U najmanju ruku, eto, otkriveno je da postoji ozbiljna veza s odvjetničkim društvom Šavorić, za koje je Dalićka prije samo tri mjeseca tvrdila da je "nikakva".

