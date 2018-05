Dalija Orešković o Dalićkinim mailovima: Sve upućuje na elemente kaznenog djela

Foto: Hina, Index

INDEX je jučer objavio mailove između potpredsjednice vlade Martine Dalić i predstavnika privatnih brokerskih kuća, odvjetničkih ureda i konzultantskih tvrtki iz kojih je jasno da su oni, iako nisu imali nikakvu formalnu funkciju niti su potpisali ikakav ugovor, sudjelovali u stvaranju Lex Agrokora.



Dakle, skupina ljudi bez ikakvog legitimiteta, koja je bila okupljena oko hotmail adrese Martine Dalić, sudjelovala je u stvaranju važnog zakona. Zanimljivo je i to što su isti ljudi s maila, jednom kad je Lex Agrokor izglasan, u poslovima s Agrokorom zaradili značajan novac.



To je otvorilo cijeli niz pitanja koja se mogu podijeliti u dva osnovna: kolika je politička odgovornost Martine Dalić te postoji li u cijeloj priči kaznena odgovornost.



Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, smatra da se može dovesti u pitanje vjerodostojnost ministrice Dalić i premijera Andreja Plenkovića, a donekle i ministra financija Zdravka Marića.



"Evidentno je to da su bili upućeni u procese, a neprihvatljivo je to da se u jednoj demokratskoj državi pogoduje privatnoj interesnoj skupini na način da joj se omogući sudjelovanje u izradi zakona od kojeg će sami kasnije izvlačiti vrlo visoku, lukrativnu korist", smatra Orešković u razgovoru za tportal Drži da je nedopustivo to što se daleko od očiju javnosti donosio Lex Agrokor, ali da su još sramotnije izjave i reakcije Dalić i Plenkovića na ono što mediji propituju."To kako premijer pokušava opravdati situaciju je sramotno jer ne možete reći da su oni ovdje štitili gospodarstvo. Cilj nije mogao opravdati sredstva. Problem je postojao i trebalo je naći rješenje, ali ne na tuđi račun te omogućiti povlaštenoj skupini da zaradi. Očito je to jasno svima, osim premijeru", ističe Orešković."Institucije se trebaju pozabaviti svime, a težina objavljenih informacija upućuje na to da bi se ovim slučajem prije svega trebao pozabaviti DORH. Ovo se može podvesti pod određene odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI), ali mislim da je to puno manje bitno u odnosu na težinu radnji. Sve upućuje na kaznenopravnu odgovornost, a ima li je, trebaju utvrditi institucije", zaključuje Dalija Orešković.