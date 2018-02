Dalija Orešković o starom sukobu s Kolindom: "Tu njenu izjavu ne treba komentirati"

Screenshot: N1

PREDSJEDNICA Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković dala je intervju za N1 televiziju. Povod je činjenica što bi se uskoro trebalo imenovati novo povjerenstvo. Još se ne zna hoće li mu na čelu ostati Dalija Orešković.



Listu na kojoj je na mjesto predsjednice Povjerenstva predložena Nataša Novaković, Orešković nije željela komentirati.



"Ne bih komentirala tu listu. Načelno mogu reći da samim stupanjem na javnu dužnost ne prestaju okolnosti iz osobnog i profesionalnog života. Jedan od članova ovog povjerenstva se izuzeo iz odlučivanja o Karamarku jer je bio njegov savjetnik dok je bio ministar", rekla je.



Kazala je kako ne poznaje sve kandidate.





"Ne, osim kolega s kojima sam do sada radila. Tako je bilo i nama kad smo prvi put bili izabrani. Bitno je da članovi stvore dobru radnu atmosferu i razinu povjerenja koja je nužna", rekla je.Povjerenstvo je veliku ulogu odigralo u aferi oko Karamarka, njegove žene i MOL-a, a Dalija Orešković se otvoreno, preko medija, sukobila i s Kolindom."Kad smo kod utjecaja, sve se svodi na to koliko netko dopusti da nešto na njega utječe. Ako si uvjeren da je ono što govoriš istina, i da proizlazi iz činjenica, onda nema razloga da neki komentari koji se mogu čuti pretjerano utječu na naš rad. Drago mi je da je naša odluka potvrđena kroz dvije instance upravnih sudova. U većini slučajeva, upravni sudovi su Povjerenstvu dali za pravo. To je potvrda da si na dobrom putu i da tako trebaš nastaviti i dalje", kaže Orešković.Prokomentirala je i svoj davni sukob s predsjednicom. U središtu pažnje tada je bio rođendan koji je za Kolindu organizirao Mamić, a predsjednica je kazala kako Dalija Orešković vodi osobni rat protiv nje."Nisam ni ja trebala tako komentirati. Tu izjavu predsjednice ne treba komentirati ni na koji način. Povjerenstvo je dužno provoditi postupke iz svog djelokruga rada. Mi postupak moramo provesti", rekla je Orešković.