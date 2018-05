Dalija Orešković: Premijer je prvi i posljednji odgovoran

Screenshot: N1



BIVŠA predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković gostovala je na televiziji N1 na kojoj je komentirala Aferu Hotmail.



Osim postupaka Martine Dalić, komentirala je i postupke ostalih državnih dužnosnika i rad institucija.



Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.

"Javnost može donijeti svoj zaključak"



"Izazvali ste pozornost statusom na Facebooku u kojem ste napisali da su svi koji brane gospođu Dalić odbrojali svoje dane. Možete li to pojasniti?



To sam htjela reći da, barem prema onome što izlazi iz objavljenih mailova, javnost može donijeti svoj zaključak, a to je da je ministrica Dalić u okviru svojih zadaća i odgovornosti bila zadužena za novonastalu krizu u Agrokoru, a to je ujedno poslužilo i kao prilika za interesnu skupinu koja je vidjela svoju šansu. Sve bi bilo u redu da oni koji su uključeni u proces nisu bili ti koji su kasnije kroz savjetničke usluge dobili priliku da zarade. Ne može se pozvati da nije znala, ne može se opravdati niti sam predsjednik vlade da nije imao sve informacije na vrijeme. Ovo što sada polako izbija u javnost samo su posljedice jedne od najvećih korupcijskih afera koje Hrvatska trenutno ima.



Ljudi koji su sudjelovali u toj neformalnoj radnoj skupini ušli su u cijeli proces i dobili milijunske iznose. Može li se to braniti na način kako brani Martina Dalić i drugi dužnosnici - da nema ničeg novog, da su u pitanju radna mjesta, svi se pozivaju na nagodbu?



''Nitko ne spori da se vlada trebala pozabaviti nastalom krizom. To im je posao, za to su plaćeni. Nitko ne spori niti da je s obzirom na opseg situacije ministrica imala pravo posegnuti za nekim stručnjacima i nekim nestandardnim procedurama. Sporno i neobranjivo je da obavljanje javne dužnosti ne smije poslužiti kao prilika da isti ti ljudi kasnije dobiju priliku na tome steći osobnu korist. Cilj bi se mogao opravdati sredstvom - koje je nedemokratsko - da je ta skupina, ortačka, lobistička, možemo je nazvati kako želimo, onog trena kad je osmislila svoja normativna rješenja s tim stala. Taj iznos nije neki nebitan, pričamo o pola milijarde kuna", poručila je Orešković.





Orešković je prokomentirala i koji je točno krimen Martine Dalić, ali je i odgovorila na pitanje ima li sukoba interesa.Dalić je bila ta koja je bila dirigent cijelog postupka. To nju ovog trena tereti prvo u političkom, a onda i u drugom smislu. Treba jasno razlikovati razine. Jedna je politička. Ona se na jedan podcjenjivački, omalovažavajući način odnosi prema državi. Neprihvatljivo je da ministrica svoju državu naziva 'jednom od onih' i apostrofira da je u takvoj državi dobro da privatnici budu u dobrom odnosu s vlastima. U samom političkom smislu to je dovoljno da ne možeš više sudjelovati u vlasti.Iz, kako ga zovem, Karamarkovog poučka proizlazi jasno da se svakako može govoriti o povredi osnovnog načela da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika. Ovaj je slučaj otišao kudikamo dalje, moguće u sferu počinjenja protuzakonskih djelovanja. Postupak pred Povjerenstvom je relativno kratak, jednostavan i brz u odnosu na ono što se meni čini najvažnijim, a to je da se kudikamo važnije i ozbiljnije institucije pozabave slučajem. Mora se jasno odgovoriti je li došlo do zloporabe položaja i ovlasti.To je njezino pravo. Svatko od nas polazi i od nekakvog osnovnog osjećaja dostojanstva, časti, etike. Svatko od nas ima neki obraz. Ovo je ono što je njezina slika i prilika. Neovisno o tome ima li nekog osobnog dostojanstva, treba se ovdje promatrati kako postupaju i misle drugi, kako će postupati predsjednik vlade. Mislim da je on taj koji je prvi i posljednji odgovoran za ovu situaciju, njegova je dužnost riješiti tu situaciju. I on šalje sliku kakav je njegov moralni kodeks.

Ukoliko su se svojevrsnom korespondencijom bavila različita tijela, pa i SOA, teško je zamislivo da su se izolirali oni podaci koji sadrže dokaze o tome kako se formirala jedna interesna skupina pa da to nije predsjednik vlade znao ranije. Tu je njegova odgovornost u ovom trenu i sam se teško može oprati. Svakom prosječnom građaninu bilo je dovoljno vremena da zaključi što se tiče političke i moralne odgovornosti, morao je zaključiti i on. Tu je odgovornost premijera, on je već zakasnio", zaključila je za N1.