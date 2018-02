Dalmatinski HDZ-ovci na čelo projekta od 70 milijuna eura stavili umirovljenog šofera

Screenshot: YouTube, Foto: Hina (na slici: Blaženko Boban, splitsko dalmatinski župan)

NOVI predsjednik Nadzornog odbora Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici je bivši predsjednik Općinskog vijeća Lećevice, umirovljeni vozač autobusa Ivan Đirlić. U NO Lećevice ga je po preporuci načelnika Općine Ante Barana postavio župan Blaženko Boban. U Nadzorni odbor ušli su i vijećnik Ivan Gjirić te ekonomistica Općine Gordana Maras. Lećevica je proglašena strateškim projektom RH i o početku rada tog pogona ovisi i zatvaranje splitskog smetlišta Karepovac. Cijeli projekt vrijedan je preko 70 milijuna eura.

Zanimljivo, kada su se novinari raspitivali u Županiji o kvalifikacijama novih članova Nadzornog odbora Lećevice, odgovoreno im je da te informacije ne mogu dobiti zbog zaštite podataka. Zašto se htjelo prikriti kvalifikacije novih članova Nadzornog odbora? Ne bi bilo prvi put da se u nadzorne odbore županijskih tvrtki stavljaju osobe bez visoke naobrazbe.

Evo što o svemu kaže novi predsjednik Nadzornog odbora Lećevice.

"Ja sam osnovao općinu, jesam u mirovini, vozio sam autobus, u čemu je problem? Obaša sam po Europe, iša, gleda centre, Njemačku, Italiju, Austriju, Sloveniju. Mene više interesira hoće li se raditi ili neće, jer 15 godina nam obećavaju. Mene je Općina predložila da vidimo je li to ide ili ne ide. Bio sam i pet godina branitelj. Zašto se mene proziva? Koliko ima nadzornih odbora, poduzeća, a samo se mene pita? Neka se napravi pa neka nadzire tko hoće. Jebe me se. Nitko nije dolazio pitati kada je ugasilo autobuse, školu, vrtić. Nemamo dućana. Ja 12 sati potrošim za otić doktoru u Kaštela i vratit se nazad. U Lećevici je ostalo 30 posto stanovništva, a sada vi mene ovdi zajebajete", kaže Đirlić.

"Od čega će raditi? Zemljište nije kupljeno, put nije napravljen, šta zajebaju sirotinju?"

Tvrdi da nema namjeru dugo se zadržati u Nadzornom odboru. Samo mu je bitno da taj projekt krene i da se osiguraju radna mjesta.

"Stanovnici i sirotinja su za Lećevicu, a bune se oni koji su otišli i ne znaju di im je didovina. Ja sam spreman sa svima suočiti. Nas je metilo, ili će Lećevice bit' ili neće. Neće to trajati dugo. Oni kažu da će raditi centar, a Županija nije predvidila ni kune. Od čega će raditi? Nije ni zemljište kupljeno, put napravljen, nisu voda, ni struja došli, šta sirotinju zajebaju? Ima 15 godina da sam sinu govorio da ostane da će imati ovdi posla. Otišao je, žive kao podstanari, zašto sam mu ja obećao? Svi župani dosad su me lagali i sa svima sam vodio borbu. Stvara sam HDZ, jebe mi se di je tko, samo da je čovik i radi pošteno, ne trebaju mi lopovi. Dosta je laži i zavaravanja ljudi i naroda", kazao nam je Đirlić.

Smatra da se nezasluženo našao pod medijskim pažnjom.

"16 ljudi je poginulo u ratu ili od posljedica rata. Deset posto ni Vukovar nije dao, i onda dođu jebivjetri govoriti di će tko biti, kao da su u partiji. Nemam pardona prema nikome. Bio sam kritičan i prema Sanaderu i prema Ževrnji, bit ću i prema Bobanu. Stvorio sam Općinu, bio sam vijećnik i predsjednik Vijeća, sve sam mukte radio, nikad kune od nikoga nisam dobio. Išao sam i po Županiji, svađa se sa svima, za ovu državu sam se borio, ništa nisam dobio, imam dvije i po tisuće kuna mirovine. Bio sam borac od 90-e, borac sam i sada, bez ikakve naknade, a sada nekome smeta što ću dobiti tisuću kuna", požalio se Đirlić.

Načelnik Općine: Radi se o vrlo kvalitetnom čovjeku, hvala županu Bobanu

Kontaktirali smo i načelnika Općine Lećevica Antu Barana, koji je predložio županu Blaženku Bobanu nove članove NO-a Lećevice.

"Moj je prijedlog. Znamo svi kako se imenuje i kako to funkcionira. Đirlić je završio prometnu školu, a danas imenujemo veleposlanika s istim kvalifikacijama. Imamo ih pola u saboru sa srednjom školom. Ima Đirlić svoje reference. Vrlo je izravan, pošten. Radi se o vrlo kvalitetnom čovjeku. Sve što je radio u životu, radio je i stekao pošteno. Bio je član poglavarstva, vijećnik, predsjednik Općine vijeća, zalagao se za ostanak mladih i povratak. Dao je veliki obol projektu. On nije struka, neće voditi firmu, gledao je u inozemstvu slične pogone", kazao nam je Baran.

"Zahvalio bi se županu Bobanu koji mi je rekao: "Ok načelniče, to je vaše selo, vaša Općina, stavite ljude kojima vjerujete, stavite one koji će vršiti pritisak na upravu da se stvari pokrenu. Imamo unutra i financijera, a drugi su ljudi koji će davati zamašnjak. I Đirlić i Gjirlić su dragovoljci, prošli su nekoliko mandata u vijeću, bili su napadani, etiketirani od strane protivnika izgradnje Lećevice. Ljudi su sve izdržali. Normalno je da su revoltirani. Lećevica je ušla u plan 2001. godine, a danas je 2018. godina. Oni zasluženo nadziru, bit će korektni, pošteni. Mislim da sam ih dobro predložio", kaže Baran.

Evo što nam je kazao o aktualnom statusu Lećevice.

"Županija je predvidjela sredstva, a Lećevica je danas proglašena strateškim interesom za RH. Idući tjedan bi se trebale dogoditi neke stvari. Otkupit će se zemljište, krenit će se s infrastrukturom, kasni sve, ali je pod kontrolom", kazao je Baran.