Danas snijeg, za vikend temperature idu do 20 stupnjeva

Foto: Index, 123rf



TIJEKOM dana se očekuje pretežno oblačno uz povremenu kišu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana i snijeg te oborinu na granici snijega i kiše koja se smrzava u dodiru s tlom. Temperature su jutros u kopnenom dijelu oko nule ili nešto više, a tijekom dana će biti koji stupanj toplije.



Na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji poslijepodne i navečer. Na kopnu će oborina tijekom drugog dijela dana biti sve rjeđa pojava.



Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu će umjereno do jako jugo i južni vjetar postupno slabjeti i okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 2 do 7, na istoku viša, a na Jadranu većinom od 8 do 14 °C.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Promjenjivo oblačno očekuje se i sutra, duž Jadrana i u gorju povremeno s malo kiše ili pokojim pljuskom, a krajem dana uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti i u središnjim predjelima.Na kopnu sredinom dana moguća su dulje sunčana razdoblja. Vjetar umjeren jugozapadni, duž obale i južni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te 12 stupnjeva, a duž obale i na krajnjem istoku od 10 do 15 °C.Prema DHMZ-u, u četvrtak će na otvorenom moru zapuhati jak sjeverozapadni vjetar. Prema kraju tjedna bit će sve više sunčanih razdoblja, a uz umjeren jugozapadni vjetar na kopnu će dnevna temperatura biti u blagom porastu. Pa će već u petak temperature ići i preko 12 stupnjeva na kopnu. Na moru će biti i koji stupanj toplije. A za vikend temperatura će se približiti i "vrućih" 20 stupnjeva u Slavoniji!