Danas stiže promjena vremena, alarm je upaljen za skoro cijelu zemlju

ZA RAZLIKU od srijede, danas će pljuskovi biti vjerojatniji na kopnu nego na moru, premda nije lako predvidjeti gdje će točno pasti. Još i veću vjerojatnost za pljusak u unutrašnjosti treba očekivati prema kraju ovog tjedna, još jednog znatno toplijeg od prosjeka. Sljedeći će tjedan, sve je izglednije, biti svježiji.

Danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, osobito na kopnu



U Slavoniji, Baranji i Srijemu u početku će prevladavati sunčano, a poslijepodne se očekuje razvoj oblaka i mjestimični pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura između 11 i 13 °C, a najviša dnevna od 25 do 27 °C.



U središnjoj Hrvatskoj djelomice, prijepodne i pretežno sunčano, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, temperatura ujutro oko 11 °C, a poslijepodne oko 24 °C.



Najveća je vjerojatnost razvoja oblaka i poslijepodnevnih pljuskova u gorskim predjelima i unutrašnjosti Istre, gdje će ih mjestimice zasigurno i biti. Pokoji pljusak moguć je i duž obale sjevernog Jadrana. No ponegdje može biti i pretežno sunčano, osobito na Kvarneru. Vjetar slab, na otvorenom moru sjevernog Jadrana do umjeren sjeverozapadni, uz malo valovito more.



U Dalmaciji djelomice, duž obale i pretežno sunčano, a od sredine dana, uz razvoj oblaka, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije mogući pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a poslijepodnevna temperatura bit će oko 24 °C.



Podjednako toplo i na jugu Hrvatske, ujutro oko 17 °C. Na jugu djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano, a lokalni pljusak moguć je prije svega u zaobalju. Puhat će slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more, piše HRT.



Od petka i dalje nestabilno, od nedjelje i svježije



U unutrašnjosti sve do kraja tjedna djelomice sunčano, razmjerno toplo, ali još nestabilnije. Uz promjenjivu naoblaku, osobito će poslijepodne mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Pljuskovi lokalno mogu biti i obilniji. Ujutro može biti i magle, pogotovo u dane vikenda. Početkom idućeg tjedna i dalje je vjerojatna povremena kiša, ali i niža temperatura.



Za razliku od kopna, na Jadranu do subote sunčanije i uz manju vjerojatnost lokalnog poslijepodnevnog pljuska. Od nedjelje više oblaka i porast vjerojatnosti za kišu, osobito početkom idućeg tjedna. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u petak i bura, osobito na sjevernom dijelu. U nedjelju će zapuhati i jugozapadnjak. Do subote slijedi porast temperature, zatim pad.

Žuti alarm zbog nevremena



Za gotovo cijelu Hrvatsku, osim za obalna područja, Meteoalarm za danas je izdao žuto upozorenje zbog mogućnosti grmljavinskih nevremena i pljuskova.



"Mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava Meteoalarm.