Danas uživajte u suncu jer stiže promjena vremena

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

POČETKOM ovog tjedna bit će uglavnom suho te barem djelomice sunčano, a sredinom tjedna ponovno oblačnije i promjenljivije, uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu.



Danas suho i sunčano



U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 24 i 26 °C.



Samo malo manje toplo bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.



Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, uz obalu između 15 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno, pa su uz umjeren razvoj oblaka mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 25 i 28 °C.Na jugu Hrvatske podjednako iznadprosječno toplo i djelomice sunčano, ponegdje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, piše HRT U utorak u unutrašnjosti još uglavnom suho, te barem djelomice sunčano. Od srijede promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, te malo manje toplo. U utorak će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, a zatim uglavnom slab vjetar.Na Jadranu u utorak pretežno sunčano i toplo. Od srijede promjenljivo oblačno, pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.