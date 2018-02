Davor Ivo Stier: Kad je pozvala Vučića, predsjednica je preuzela rizik

Screenshot: Nova TV

DAVOR Ivo Stier, gostujući u Dnevniku Nove TV, kazao je kako je Kolinda preuzela određeni rizik kad je pozvala Vučića.



"Mislim da je tu predsjednica preuzela određeni rizik, ali opravdano. Trebalo je promijeniti kako se definira teren gdje se igra utakmica i po kojim pravilima. Ona je ovim potezom rekla da ne možemo dopusti da Beograd može biti taj koji će definirati teren na kojem se igra utakmica i na taj način oblikovati odnos između Srbije i Hrvatske. Srbija je to pokušavala napraviti od 1945. godine. Sjetite se samo što je radio Kos početkom 90-ih, pa i sada s ovom izložbom UN-u, na način da veže hrvatski narod uz ustaštvo, fašizam itd. Predsjednica je s ovim potezom rekla kako ćemo mi određivati teren, da idemo rješavati one goruće probleme koji su u dobrom dijelu i posljedica politike Slobodana Miloševića agresije na Hrvatsku. Mislim da to treba biti ključ ovog susreta i početak rješavanja tih pitanja", kaže Stier.



Osvrnuo se i na različite stavove predsjednice i članova vlade."Više puta smo mogli vidjeti dva različita pristupa, no sadržajno mislim da nema velikih razlika. Premijer Plenković je govorio à propos ove izložbe u New Yorku da se nećemo dati uvući u tu diskusiju o drugom svjetskom ratu, jer mi smo se prema tome očitovali. Vrijeme je sada da rješavamo ove probleme koji su danas na dnevnom redu. Mislim, da i način na koji je predsjednica ovo postavila, pozivom Vučića da dođe u Zagreb, pokazuje kako sadržajno tu nema velikih razlika", kaže Stier.