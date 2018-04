Deseci tisuća ljudi na ulicama Armenije, prosvjeduju protiv novog premijera

Foto: Hina/EPA

NAJMANJE 10.000 osoba prosvjedovalo je u armenskoj prijestolnici Erevanu protiv bivšeg predsjednika Serža Sargsjana koji je nakon izglasavanja u parlamentu imenovan premijerom s pojačanim ovlastima.

Thousands in France Square as civil disobedience continues in the capital #Yerevan. Ppl protesting Serzh Sargsyan's candidacy for PM of #Armenia. City is completely paralyzed. pic.twitter.com/16ZZ9HIlU2