Deset tisuća Albanaca izašlo na ulice, traže ostavku socijalističkog premijera

Foto: FaH



TISUĆE prosvjednika tražile su u subotu u Tirani ostavku vlade albanskog premijera Edija Rame (socijalisti), optuženog za veze s organiziranim kriminalom.



"Rama mora otići. On je od Albanije učinio dom organiziranog kriminala i trgovaca droge", izjavio je pred mnoštvom Lulzim Basha, čelnik Demokratske stranke.



Oporba optužuje premijera da je Albaniju pretvorio u europsku Kolumbiju, a on te optužbe odbacuje.



Više od 10.000 osoba sudjelovalo je na tom skupu, prema procjenama novinara, no organizatori tvrde da ih je bilo oko 300.000. Policija nije iznijela svoje procjene. Oko 1500 policajaca pratilo je okupljanje.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Socijalistička stranke Edija Rame pobijedila je na parlamentarnim izborima u lipnju i tako dobila drugi četverogodišnji mandat.Albanija je članica NATO-a od 2009. i želi ove godine pokrenuti pristupne pregovore s Europskom unijom.Rama optužuje oporbu da želi izazvati umjetnu krizu kako bi spriječila pokretanje tih pregovora.S 2,9 milijuna stanovnika Albanije je jedna od najsiromašnijih država Europe, s mjesečnom prosječnom plaćom od 347 eura.