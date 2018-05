Desničarski huškač Travaš izubio još jednu tužbu zbog vrijeđanja i laži na Fejsu

Foto: Facebook

NOVINAR HRT-a Hrvoje Zovko dobio je sudski spor protiv desničarskog huškača Dražena Travaša koji je godinama o njemu širio laži na Facebooku.

Sustavno ga maltretirao pet godina



Općinski sud u Sesvetama je utvrdio da je Travaš od 2013. do 2017. na svom Facebook profilu Zovka nazivao antihrvatom, dopisnikom srbijanske televizije, da je lopov i učenik Save Štrbca, da ga treba deportirati iz Hrvatske. Pritom je, stoji u obrazloženju presude, koristio psovke i pogrdne nazive, a to su činili i njegovi Facebook prijatelji i pratitelji.



Sud je Travašu dosudio da mora Zovku platiti 20,000 kuna odštete sa zakonskim zateznim kamatama. Pored toga mora obrisati sve objave na Facebooku u kojima je vrijeđao i širio laži o novinaru HRT-a, a mora platiti i sudske troškove u iznosu od 4,850 kuna.



"To mi je velika satisfakcija i još jedna moja velika pobjeda nad lažima koje su objavljivane. Mogu napomenuti da ja čovjeka ne znam i nikad ga u životu nisam čuo i vidio, a on se više od pet godina bavi sa mnom na Facebooku. To je počelo u siječnju 2013., samo sam odjednom čuo da objavljuje laži o meni. Prvi puta sam ga danas spomenuo kad sam na svom Facebook profilu objavio za presudu", rekao je za Index Hrvoje Zovko.

Nakon što ga je tužio, ovaj mu počeo i prijetiti





Nakon što je zbog sustavnih laži i uvreda tužio Travaša, ovaj mu je počeo i prijetiti. Zbog svega je u siječnju ove godine policija pozvala Travaša na razgovor."Ja sam prijavio policiji prijetnje koje je on meni upućivao. Pisao mi je da će mi jebati jugoslavensku mater, da sam gotov... On je pozvan na razgovor, a ja sam dao iskaz na DORH-u", ispričao nam je Zovko.Travaš je inače desničar koji putem Facebooka redovito napada i vrijeđa neistomišljenike, i to prilično nepismeno, a njegove misli rado prenose opskurni desničarski portali. Travaševo primitivno vrijeđanje znanstvenika Ivice Đikića lajkala je bivša urednica HRT-a, a danas direktorica Turističke zajednice u Makarskoj Hloverka Novak Srzić.

Na Travaševoj meti često su upravo novinari.

Dobio još jednu presudu



Zovko je, inače, jučer dobio presudu u svoju korist i u drugom postupku - onom protiv desničarskog kolumnista Ivice Šole.



"To mi je jedna od najdražih pravosudnih pobjeda. To je samo jedan u nizu tekstova iz 2013. i 2014. koji su lažno pisali o meni, o mom serijalu Generali i o HRT-u. Zbog takvih tekstova sam doživljavao mnogo neugodnosti i zato mi je još slađa ova presuda koju sam dobio protiv Glasa Slavonije zbog teksta Ivice Šole. Zahvaljujem odvjetnici Vanji Jurić i kolegicama i kolegama koji su dali svoj iskaz u postupku protiv Glasa Slavonije", rekao je za Index Zovko.