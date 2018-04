DETALJI TRAGIČNE NESREĆE U VELIKOJ GORICI Vozač Fiata prošao je kroz crveno, poginula je žena iz auta

Foto: Marko Lukunić/ Pixsell

JUČER oko 13:15 sati u Velikoj Gorici došlo je do teške prometne nesreće. Zagrebačka policija danas je objavila detalje o ovoj nesreći. Nakon očevida utvrđeno je da je vozač Fiat Una, automobila koji je najviše stradao u nesreći, prošao kroz crveno i zabio se u Mercedes.



"54-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Fiat Uno zagrebačkih registracijskih oznaka kolnikom Državne ceste 30 u smjeru jugozapada.



Dolaskom do raskrižja s Avenijom Pape Ivana Pavla II, nije se zaustavio na znak crvenog svjetla na semaforu, već je nastavio vožnju ravno ulazeći u raskrižje te je prednjim dijelom vozila naletio na desnu bočnu stranu osobnog automobila marke Mercedes c klasa zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 66-godišnjak pod utjecajem alkohola (0,52 g/kg).



Uslijed naleta, osobni automobil marke Mercedes c klasa naletio je na prometni znak, a zatim je lijevom bočnom stranom naletio na prednju lijevu stranu osobnog automobila marke Opel Insignia zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 62-godišnjak, dok se osobni automobil marke Fiat Uno u zanošenju prevrnuo na krov.U prometnoj nesreći smrtno je stradala 52-godišnja putnica iz osobnog automobila marke Fiat Uno, a iz istog vozila teško je ozlijeđen vozač, 31-godišnjak i maloljetnica te im je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb.Lakše ozlijeđenom vozaču osobnog automobila marke Mercedes c klasa liječnička pomoć pružena je u HMP Velika Gorica", objavila je policija.