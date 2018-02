Deutsche Telekom danas se pohvalio suradnjom s Rimčevim Greyp Bikes

Foto: Greyp/Facebook

DEUTSCHE Telekom danas je na svojim stranicama objavio suradnju s Greyp Bikes, tvrtkom Mate Rimca koja proizvodi električne bicikle. Upravo se nalaze na Mobile World Congressu (MWC) u Barceloni gdje s Hrvatskim Telekomom, podružnicom DT-a, predstavljaju svoj proizvod.



Tom suradnjom bit će omogućena ugradnja najnovije e-SIM tehnologije u Rimčeve bicikle, čime će oni biti povezani s internetom, bez ikakvog umetanja kartica i potpisivanja ugovora s telekom operaterima.



To će omogućiti da se raznim senzorima prikupljaju podaci o vožnji i ponašanju vozača, kako bi, na primjer, mogao dobivati navigacijske preporuke. Novi model bicikla imat će i kamere koje će moći snimati vožnju i sve će se moći dijeliti na društvenim mrežama.



Tomislav Matek, Design and Brand manager u Greyp Bikes za Index je pojasnio o čemu se radi i kako je došlo do te suradnje.

"Pogodili smo pravi trenutak"





"Greyp zadnje vrijeme intenzivno radi na razvoju novog modela bicikla, a kako smo si mi već na samom početku zadali cilj da taj bicikl ne samo da treba biti ukorak s razvitkom tehnologije, već u mnogo čemu i predvodnik iste, tako se vrlo brzo ukazala potreba za povezivošću.Naime, sve one zamisli koje smo mi imali, a koje su između ostaloga uključivale i prikupljanje velike količine podataka o raznim sustavima na biciklu, o načinu korištenje bicikla ili o navikama korisnika su podrazumijevale i implementaciju nekakvog m2m sustava komunikacije. Naravno da smo se u potrazi za partnerom koji bi nam pomogao u tako nečemu prvo okrenuli tj. obratili domaćim teleoperaterima i na svu sreću, odmah naišli na razumijevanje u Hrvatskom telekomu.Iskreno, treba istaknuti i da smo imali i malo sreće, odnosno da smo ‘pogodili’ pravi trenutak u kojemu nova e-SIM tehnologija ulazi na tržište te kao takva zapravo treba potvrdu kako široke primjenjivosti, tako i superiornosti u odnosu na dosadašnje sustave.U tim i takvim je okolnostima Greyp prepoznat kao idealan partner od strane HT i drago mi je da mogu reći da je dalje sve išlo vrlo lako te da se do konkretnog dogovora došlo jako brzo. Iako vjerujem da će iz ove priče naravno imati koristi obje tvrtke, i Greyp i HT, ono što je najvažnije je da će svaki kupac Greyp bicikla, i to od trenutka kada ga izvadi iz kutije, bez umetanja kartica i potpisivanja ugovora imati potpuno besplatno povezan bicikl, i kako za sada stvari stoje, najmanje do 2022. godine.Bilo gdje po Europi i sjevernoj Americi bez straha od roaminga, naknada ili bilo čega trećega. Upravo se stoga, jer vjerujemo u vrijednost ove ponude, i nalazimo u Barceloni na MWC-u s HT-om, odnosno u nekom širem okviru i posredno s Deutsche Telekomom", kaže Matek.