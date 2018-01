Devetero turista u Australiji šmrkalo drogu za koju su mislili da je kokain, troje završilo u komi

Ilustracija: 123rf, Shutterstock



DEVETERO mladih turista u Perthu u Australiji u kritičnom je stanju nakon što su šmrkali bijeli prah za koji su mislili da je kokain.

No ubrzo se ispostavilo da nije tako. Devetoro nesretnih mladih uskoro je počelo dobivati napadaje, halucinacije i privremenu paralizu. Hitno su prevezeni u bolnicu, gdje je dvoje stavljeno u medicinski induciranu komu “u stanju agitiranog delirija”, kako navodi liječnik David McCutcheon.

“Halucinirali su, srca su im lupala prebrzo, nekoliko njih moralo je biti stavljeno u medicinski induciranu komu za njihovu vlastitu zaštitu i zaista moram naglasiti da su ozbiljno loše”, naglasio je McCutcheon.

Iako nije poznat točan sastav praha, testovi sugeriraju da se u njemu nalazi hyoscine, lijek za koji je poznato da se koristi kao “droga za silovanje”, javlja BBC.

Petero turista je iz Francuske, dvoje iz Njemačke, jedan iz Italije i jedan iz Maroka. Svi su stari 21-25 godina.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No možda i najbizarnije u ovoj zastrašujućoj priči je način na koji su došli do droge: odsjeli su u kući u četvrti Victoria Park, a na adresu im je došao paket adresiran na prethodnog stanara kuće. Odlučili su otvoriti paket i kad su u njemu pronašli bijeli prah, odlučili su ga uzeti. Podijelili su ga u devet doza i ušmrkali, no uskoro su shvatili koliku su pogrešku napravili.

Prah je bio zamotan u komad papira na kojem je pisalo “scoop”, što je možda skraćeno za scropolamine, drugo ime za hyoscine, kaže Simone, jedna od devetoro turista. Objasnila je kako zbog paralize nisu mogli ni pozvati pomoć: “Bili smo bespomoćni, nismo mogli ništa.”

Srećom, jedan od cimera, koji je bio vani, našao ih je u tom stanju i pozvao hitnu pomoć. Od troje ljudi koji su ostali u komi, dvoje su iz Francuske i jedan iz Njemačke.

Hyoscine se proizvodi od velebilja, a služi za liječenje mučnine te želučanih i crijevnih tegoba, no u višim dozama izaziva upravo simptome koje su nesretni turisti doživjeli. Silovatelji i drugi kriminalci ga zbog istih simptoma koriste kako bi pretvorili žrtve u “zombije” i izbrisali im memoriju. U te svrhe se najviše koristi u Kolumbiji, gdje se proizvodi od stabla borrachero.