Diljem svijeta jučer se marširalo za legalizaciju marihuane. U Hrvatskoj nije

GLOBALNI marš za marihuanu, koji se održava svake godine prve subote u svibnju, održan je po 19. put u gradovima diljem svijeta. U subotnjim marševima prosvjednici koji se zalažu za različite oblike legalizacije marihuane i njezine upotrebe, ovisno o regulacijama u svojim državama, na ulicama su iznijeli svoje stavove.

New York – potpora Cynthie Nixon iz serije "Sex i grad"

Na maršu u New Yorku, među tristotinjak okupljenih prosvjednika koji su šetali Brodwayom uzvikujući parole poput “legalizacija, a ne demonizacija” i “ozakonite marihuanu”, našla se i glumica Cynthia Nixon, poznata po ulozi Mirande Hobbes iz serije "Sex i grad", koja je odnedavno i demokratska kandidatkinja za guvernerku ove države. Upozorila je kako uhićivanje ljudi, posebice onih koji nisu bijelci, ide u prilog rasističkom ratu za droge. “Mi to moramo zaustaviti”, rekla je Nixon dodavši da je travu probala samo jednom te da to nije za nju.

Kanada protiv monopola

Sudionici kanadskog marša, pak, zahtijevali su od vlade da omogući pošteno sudjelovanje svih u trgovini i proizvodnji marihuane te da se donese zakon kojim će se omogućiti oprost onima s kriminalnim dosjeom zbog posjedovanja marihuane.

Tamošnja aktivistica i poduzetnica Erin Godwin objasnila je za CBC Toronto kako se mnogi mladi poduzetnici žele uključiti u proizvodnju kanabisa, ali su novi zakoni Ontarija skloniji monopolu tržišta. “Lijepo je vidjeti da se sve više i više ljudi javno zalaže za marihuanu te da se više ne moramo skrivati”, rekla je Godwin o okupljanju desetaka ljudi u Torontu.

Argentina i Čile za provođenje zakona

U Srednjoj i Južnoj Americi situacija je nešto drukčija. U Urugvaju, primjerice, marihuana je legalizirana u potpunosti – i za uzgoj i za prodaju u bilo koje svrhe. Čile i Kolumbija imaju legaliziranu marihuana u medicinske svrhe. No prosvjedi u Argentini i Čileu pokazali su da situacija u njihovim zemljama nije baš obećavajuća. Na tamošnjim prosvjedima okupilo se nekoliko tisuća ljudi.

Argentina je 2017. godine donijela zakon o medicinskoj upotrebi kanabisa kojim se dozvoljava uvoz ulja kanabisa za ljude koji boluju od epilepsije.

No Valeria Salech, predsjednica udruge Mom Cultivates, koja okuplja majke čija djeca boluju od ove bolesti, smatra kako se zakon u stvarnosti ne primjenjuje, prenosi euronews.

Iako bi po zakonu država trebala nadgledati uvoz medicinskog kanabisa i njegovu opskrbu, kao i podupiranje domaće proizvodnje te istraživanja, prosvjednici smatraju da ništa od toga nije učinjeno.

Premda je Argentina prošle godine legalizirala upotrebu kanabisa za medicinske svrhe, aktivisti smatraju da se on ne provodi, a kažnjavanje onih koji marihuanu uzgajaju za privatnu upotrebu se nastavlja.

Slična je stvar i u Peruu. U listopadu 2017. konzervativni kongres usvojio je zakon o legalizaciji medicinske marihuane kojim se dozvoljavaju proizvodnja, uvoz i komercijalizacija ulja kanabisa. Regulacija je obećana 60 dana od donošenja zakona, no nacrt još nije predstavljen.

Ljudi su izašli na ulice Lime zahtijevajući od ministarstva zdravlja regulaciju proizvodnje i komercijalne upotrebe ulja kanabisa.

Ana Alvarez, zaposlena majka dvoje djece, svoj stan u Limi pretvorila je u laboratorij za pripremu ulja kanabisa koje koristi za ublažavanje simptoma svoje bolesne djece. S još jednom majkom čija djeca boluju od sličnih bolesti osnovala je udrugu Buscando Esperanza (Searching for Hope), koja se bavi zagovaranjem legalizacije marihuane.

“Medicinska marihuana u našoj je državi legalna i prepoznata kao lijek. Uspjeli smo u kratkom vremenu, točno sedam mjeseci, postići da se donese zakon, sad samo čekamo regulaciju”, kaže.

“Mi pacijenti mirno čekamo jer želimo poštenu regulaciju, onu koja zadovoljava potrebe pacijenata, a ne potrebe velikih industrija, želimo da lijek dođe do svakog pacijenta kojem je to potrebno, imao novac ili ne”, kazala je Alvarez.

Za marihuanu i u Južnoafričkoj Republici

Prosvjedovalo se i na afričkom kontinentu. Stotine ljudi okupile su se u subotu ujutro u Johannesburgu i Cape Townu kako bi podignuli svijest o potrebi legalizacije marihuane. Osnivač udruge Bongalong koja je organizirala tamošnje prosvjede, Ignaaz Richter rekao je kako je cilj da se ukine stigma povezana s kanabisom. “Danas šetamo povijesnim dijelom Johannesburga. Vjerujemo da kanabis ima svoje mjesto u Južnoafričkoj Republici”, rekao je Richter.

Cardiff, Madrid i Prag prosvjedovali u Europi

U Europi je veći prosvjed bio u Cardiffu, gdje se okupilo tristotinjak ljudi. U Velikoj Britaniji posjedovanje, uzgajanje, distribuiranje i prodaja kanabisa još uvijek je ilegalno.

"Ljude se prilično teško kažnjava, gube posao, karijere, obitelji i to nije u redu. To se mora promijeniti”, rekao je za BBC iz Bristolskog kluba kanabisa (Bristol Cannabis Club) jedan od organizatora kardifskog marša.

U Pragu su se na okupljanju nazvanom Million Marihuana March okupile tisuće ljudi, uglavnom mladih. U Češkoj posjedovanje marihuane nije zabranjeno i kažnjivo za medicinske svrhe. No prosvjednici su zahtijevali neograničenu legalizaciju trgovine i upotrebe marihuane.

Na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol tisuće prosvjednika u subotu popodne, uz glazbu i dobro raspoloženje pod sloganom “Zabrana je diskriminacija”, zahtijevale su regulaciju upotrebe marihuane tražeći od vlasti prije svega “političku volju” za rješavanje situacije.

U Hrvatskoj većih okupljanja povodom Globalnog marša za marihuanu nije bilo.