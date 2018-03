Dionica Facebooka u snažnom padu nakon afere s privatnim podacima. Je li sada vrijeme za kupnju?

Foto:123rf/Index/Hina



VRIJEDNOST dionica Facebooka već desetak dana pada bez prestanka, a zadnja cijena CFD-a na dionicu FB-a u petak navečer na platformama Admiral Marketsa iznosila je 159,99 dolara. To znači da je od sredine ožujka pala približno 13 posto.



Afera s curenjem podataka srušila dionicu

Razlog pada je skandal s curenjem privatnih podataka više od 50 milijuna korisnika ove društvene mreže. Britanska tvrtka Cambridge Analytica je prikupljala informacije o ponašanju Facebookovih korisnika pred američke predsjedničke izbore i podatke koristila u marketinškim aktivnostima u sklopu Trumpove kampanje. Cambridge Analytica je pratila što su lajkali, klikali, komentirali odrasli Amerikanci, podatke obradila i kategorizirala te svakom korisniku plasirala oglas za koji je procijenila da će izazvati najemotivniju reakciju protiv Hillary Clinton ili u korist Donalda Trumpa; pišu analitičari Admiral Marketsa.

Nakon što se nedavno u medijima počelo pisati o skandalu, Mark Zuckerberg, glavni dioničar i CEO Facebooka, danima je odbijao komentirati slučaj. No zbog sve većeg pritiska javnosti javno se ispričao te rekao da će rado svjedočiti pred Kongresom o cijelom slučaju, ako bude potrebno. Naime, još od Trumpovog dolaska na vlast vodi se istraga o uplitanju Rusije u predizbornu kampanju.

Zbog cijelog skandala nastao je pokret u sklopu kojeg korisnici najpopularnije društvene mreže na svijetu brišu profile. Čak je i Elon Musk obrisao svoj profil i stranicu svoje kompanije. Investitori na burzi se očito boje da će doći do ozbiljnijeg pada korisnika na Facebooku, što može dovesti do pada prihoda i dobiti kompanije. Zbog toga masovno prodaju dionice i ruše im cijenu.

Je li strah opravdan?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da investitori pretjeruju s reakcijom na cijelu spomenutu situaciju. Naime, Facebook trenutno ima više od 2,2 milijarde korisnika i da bi došlo do značajnije štete za poslovanje kompanije stotine milijuna korisnika bi morale prestati koristiti ovu mrežu, a to nije realno očekivati. Kada je u pitanju pad cijene dionice, vjerojatno se radi o tipičnoj pretjeranoj reakciji kakve se na burzi događaju često. Nakon takvih neplaniranih padova, cijena se najčešće relativno brzo oporavi i dalje kreće u skladu s općim sentimentom na burzi.

Primjeri sličnih situacija iz prošlosti

Dionica Applea za vrijeme skandala s utajom poreza:

Europska komisija je 2016. godine zaključila da je pružanje velikih poreznih olakšica Appleu od strane Irske protivno EU zakonodavstvu te prisilila američku kompaniju da u irski proračun uplati dodatnih 13 milijardi eura. Za vrijeme diskusije o toj odluci, cijena dionice Applea pala je približno 10 %. No, iako se radi o golemom iznosu, Apple je nastavio s iznimno profitabilnim poslovanjem na temelju čega je dionica nastavila rasti. Danas se cijena dionice Applea nalazi približno 60 % iznad razine na kojoj je bila za vrijeme skandala, što znači da je ulaganje u tu dionicu za vrijeme pada bila iznimno unosna odluka.

Dionica Volkswagena za vrijeme skandala s ispušnim plinovima:

Nakon što je 2015. otkriveno da je Volkswagen manipulirao softverom za praćenje i kontrolu ispušnih plinova, cijena dionice je pala sa 160 eura po komadu na 96 eura (pad od 40 %). Iako je kompanija morala platiti kazne u vrijednosti nekoliko milijardi dolara, to nije značajnije ugrozilo poslovanje kompanije. Danas se cijena dionice nalazi na 156 eura.

Dionica British Petroleuma za vrijeme naftne havarije u Meksičkom zaljevu:

Nakon eksplozije na naftnoj platformi u vlasništvu BP-a i jedne od najvećih ekoloških katastrofa u posljednjim desetljećima koja se dogodila 2010. godine, cijena dionice naftne kompanije je pala čak 55 % (sa 657 dolara na 296 po komadu). Kompanija je morala platiti kaznu od 20,8 milijardi dolara, no nije zbog toga propala. Već sljedeće godine cijena je dosegnula 500 dolara i nastavila se kretati u skladu s općom situacijom na naftnom tržištu.

Svi navedeni slučajevi ukazuju na to da strategija ulaganja u financijske instrumente kojima cijena pretjerano padne zbog neplaniranih problema u poslovanju može biti iznimno profitabilna.

Ako se ne radi o velikim problemima koji mogu dovesti do bankrota kompanije, često dođe do relativno brzog oporavka cijene, koje investitori na financijskim tržištima koriste za povećanje potencijalnog prinosa pri ulaganju.