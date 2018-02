Dioničari predstavili plan za Agrokor: "Dajte dobavljačima 25 posto vlasništva Konzuma"

Foto: Index

DOBAVLJAČI gube u Ramljakovoj nagodbi i poslije nje, a koncesije na poljoprivredna zemljišta, vode i ostala nacionalna bogatstva sele se u Nizozemsku, stoji u sažetku nagodbe koji je Udruga dioničara podijelila uoči svoje prezentacije nacrta nagodbe.



"Naš plan je dobar, pošten i hrvatska je priča. I zakonit, to je bitno naglasiti", kazao je Mićo Jurjević na početku.

Miroslav Jeličić Purko každa da ih Ramljakov PR želi pokazati kao bogataše ali da zastupaju mnoge male dioničare, umirovljenike, branitelje. "Ovi ljudi su zaslužili da imaju, neće biti kmetovi strvinarskih fondova. Rekao sam već jednom novinaru, a ponovit ću i sada: Svu zaradu koju imam dat ću u dobrotvorne svrhe!", rekao je Purko.

"Imovina nije fer vrednovana"



Odvjetnik uruge Boris Ivančić kazao je da imovina nije fer vrednovana. Kao primjer nelogičnog vrednovanja govorio je o ulaganju o ovisna društva.



Govorio je i bivši radnik Leda, Alojzije Stančić koji je sada u mirovini, mali dioničar. "Odjedanput sad naša firma ne vrijedi ništa, imali smo sigurnost za stare dane. Vjerovao sam da ne može propasti Ledo, nije imao ozbiljnu konkurenciju. Sad je vrijednost nula, zbog čega? U moje ime su izdali garancije, bez da su nas dioničare pitali", rekao je.



"Politika se sva klanjala Todoriću, gospođa Kosor ga je htjela u vladu, kako sam mogao sumnjati u to. I sada ne valja jer je netko rekao da ne valja", kazao je.



Mihaela Grubišić Šeba, kazala je da bi u svakoj normalnoj zemlji Ramljakova izjava da dionice vrijede nula bila znak za tržišnu manipulaciju.



"Nije uvažen kapacitet zarada za dionice, to znači da je umanjena imovina, i tako su dobili negativan kapital na Agrokor. Poanta je da pojedina kompanije zarađuju više u odnosu na prikazanu vrijednost poduzeća", upozorila je na nelogičnost u izvješćima.

"Dobavljači bi postali vlasnici 25 posto Konzuma"

Tvrdi da uprave nisu znale što potpisuju. Roll up ugovor je napisan na engleskom na 200 stranica."Čemu otkup obveznica koje ne dospijevaju u tom trenutku? Jesu zaista trebali to otkupiti da se izvuku iz problema", kazala je. Todorić je zaduživao s implicitnim garanacijama, tvrdi Grubišić Šeba.



"Ako Agrokor ima 6 mlrd eura prihoda, naravno da može popraviti negativni kapital," rekla je.



Šeba misli da treba restrukturirati samo maticu i Konzum, jer se većina duga odnosi na njih (3,6 mlrd eura Agrokor i 0,7 mlrd eura Konzum).Predlažu u svom nacrtu da vjerovnici ako žele pretvore sva svoja potraživanja u vlasnički udjel Agrokora dd. Ovisna društva trebala bi otpisati svoja potraživanja prema Agrokoru dd, i jedini kreditori ostaju roll-up kreditori. Vlasnička glavnica nakon konverzije iznosila bi 3 milijarde eura.Što se tiče Konzuma, dobavljači bi sav dug konvertirali u vlasničku glavnicu, umjesto otpisa 70 posto. Dobavljači bi postali vlasnici 25 posto Konzuma. "NIje im interes da imaju udio u nizozemskom holdingu, bolje im je imati udjel u Konzumu", smatra Grubišić Šeba. Vlasnička glavnica nakon konverzije iznosila bi 400 milijuna eura."Pravedno je da financijaši restrukturitaju Agrokor, a dobavljači Konzum", kazao je Purko. Napominjući da treba restrukturirirati samo tvrtke koje nisu dobre. "Strani konzultantni nisu napravili posao restrukturiranja, iako su im plaćeni enormni novci i 8.000 kuna sat", upozorio je.Smatra da je Čex bio potreban ali da su autori neke stvari izdvojili, kao što su roll up i prijenos imovine, s čime je isporučena imovina za jako malo novca strancima. Podsjeća da u Chapteru 11 roll up odobrava sud. Dok u Hrvatskoj povjerenik imenuje vijeće, koje mu odobri kredit kojim je posato nesmijenjiv.

"Tvrtka Altera pojavljuje se u roll upu s 3 milijuna eura, a znamo da je i savjetnik Altera. Jednim novinama su rekli da to nije ista Altera, nego da je povezana s jednim Rusom čija je tvrtka u likvidaciji. Što ako se pokaže da je to ista Altera, koju vodi Bricelj koji je trebao ući u izvanrednu upravu?," istaknuo je Purko.



"Ako dobiju mali dioničari što će ostati nama", to je njihov dojam kazao je Purko na upit oko kontakta s dobavljačima kazavši da je bilo samo neslužbenih kontakata. Ivančič je kazao da dobavljači ne moraju 100 posto dionica pretvoriti u udjele, nego onoliko koliko žele.



"Naknade Texa su iznad prosječnih naknada, ta tvrtka nikad nije radila složene poslove", odgovorio je Purko na pitanje o naknadama konzultanata. "Skuplje su nego naknade svih revizora, Altera i Texo", kazao je.