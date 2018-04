Djelatnici hitne se ubijaju zbog stresa, a država traži da plate 100.000 kuna da dokažu da rade težak posao

Foto, video: Index

PONEKAD u istome danu porode trudnicu, spašavaju nastradale u prometnim nesrećama i suočavaju se sa smrću djeteta koje se ugušilo plinom. Nose pretile sa srčanim udarom ili nepokretne do najbliže bolnice. Oni rade u hitnoj pomoći i trebali bi sve to raditi do 67. godine života.

Traže beneficiran radni staž, kakav su neki od njih imali do sredine devedesetih, ali država im kaže da prvo moraju platiti 100 tisuća kuna da bi dokazali da rade dovoljno težak posao.

Danas su na Trgu svetog Marka povodom toga djelatnici hitne službe održali prosvjed.

"Umirat će drugi jer sam ja star"

''Imam 52 godine, ugazio sam u 53. i ne znam kako ovaj posao mogu raditi još 14 godina. Svake godine je sve teže. I psihički i fizički'', kaže Indexu Natko Kulinović iz zagrebačke hitne. Uvjeren je da će s godinama u pitanje doći kvaliteta njegovog rada. Jednostavno neće biti sposoban, brz, koncentriran kao što je bio dok je bio mlađi. A onda će ljudi umirati. Jer bi taj posao trebao raditi netko mlađi.



''Možda će doći trenutak kad će nekom od političara trebati naša pomoć, a onda će mu doći netko tko mu neće moći pomoći. Možda tada shvate o čemu pričamo'', rekao je Kulinović.

Ubijaju se zbog stresa

Njegov kolega Damir Petanjek, pak, upozorava nas da posao hitnjaka nije samo fizički nego i psihički težak.



''Zabilježeno je pet samoubojstava naših kolega. Samoubojstava koja se mogu izravno povezati s poslom. Puno je tu teških situacija koje čovjek i kad ode s posla nosi sa sobom'', kaže Petanjek.

Prosvjedovali su danas na Markovom trgu tražeći da im se omogući beneficirani radni staž kakav imaju policajci i vatrogasci te da dobiju status službenih osoba. Vjeruju da bi tako bili zaštićeniji od napada kakve često doživljavaju.

Ukinuli im beneficije da bi ih svi dobili. I prevarili ih.

"Do sredine devedesetih beneficiran radni staž su imali djelatnici hitne u četiri velika centra. Tada je to ukinuto s obrazloženjem da je nepravedno da jedni imaju pravo na beneficirani radni staž, a drugi koji rade isti posao nemaju samo zato što rade u nekom manjem centru. Bilo nam je obećano da će odmah svi dobiti to pravo. Prevarili su nas", rekao je Danijel Šota iz Sindikata hitne medicine.

Nerazumljivo mu je, kaže, da država traži da plate 100 tisuća kuna za studiju koju bi trebala izraditi državna institucija. No voljni su platiti i to samo da im se omogući da ne rade do poznih godina kao oni čiji je posao neusporedivo lakši ili manje stresan. Nije problem samo rad na terenu i suočavanje s teškim situacijama. Hitnjaci, kao i većina medicinskog osoblja, rade u smjenama koje im remete normalan životni ritam. Zbog toga dolazi do poremećaja spavanja i koncentracije. Mladi to još mogu izdržati, starijima je sve teže.

Intervenirali 800 tisuća puta

"I mi se moramo vratiti svojim obiteljima na kraju radnog dana", rekao je Šota. Samo u 2017. godini hitna pomoć intervenirala je 800 tisuća puta.

Sada oni traže pomoć, bez sirena. Nadaju se da će ih netko ipak čuti.