Djevojčica čiji je tata uhapšen jer je zvao Kolindu u pomoć: "Želim samo biti kao svaka normalna cura"

Foto: Obiteljska fotografija

"UPOZNALA SAM se s predsjednicom. Donijela mi je jednog medvjedića, zaželjela mi je da ozdravim i rekla da će sve biti u redu", rekla je 14-godišnja Vanesa u telefonskom razgovoru za RTL.

"Želim ozdraviti i da mi se vrate svi organi koje nemam, da se riješi ta transplantacija bubrega i da mi se mjehur vrati. Želim biti kao svaka normalna djevojka, želim da sve prođe kako treba", dodala je djevojčica.

"Prenijeli su mi informaciju da će predsjednica danas osobno doći u bolnicu i posjetiti moju Vanesu. Već sam htjela uzeti kćer i otići doma, no razuvjerili su me liječnici i obećali da će pokušati naći rješenje za teško stanje u kojem se moja kćer nalazi", kazala je prije Kolindinog posjeta Kruna Dolenec, Vanesina majka te dodala kako je čula da se Kolinda raspitivala i o zdravlju njezina supruga te je pitala kakav je njegov zatvorski status jer se trenutno nalazi u pritvoru u Varaždinu.

"Ljudi me zovu iz cijele Hrvatske, pa čak i iz Njemačke i žele pomoći. Nude mi financijsku pomoć, a ja je moram prihvatiti jer više nemam novaca. Sve što smo imali, dali smo za liječenje naše Vanese, digli kredite, otišli u minuse i na izmaku smo snaga", dodala je u razgovoru za Podravski list.

Podsjetimo, priča o muškarcu iz Koprivnice koji je uhićen nakon poziva uredu predsjednice izazvala je veliku pažnju javnosti.



>> Otac teško bolesne djevojčice nazvao Kolindin ured i prijetio, uhićen je i strpan u zatvor



44-godišnji Dragan Dolenec, otac teško bolesne 14-godišnjakinje, jučer je nazvao ured predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kako bi zatražio njezinu pomoć. Na njegov poziv javila se tajnica ureda koja ga je uputila da predsjednici pošalje dopis.



Revoltirani muškarac na to je rekao: "Ma, najbolje bi bilo da ja odem na Rebro, bacim bombu i zakoljem doktora", zbog čega je odmah prijavljen policiji koja ga je pronašla i uhitila.



Njegova supruga Kruna Dolenec u razgovoru za portal Podravski.hr otkrila je pozadinu slučaja.



Rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva...





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Naime, Dragan i Kruna Dolenec već 14 godina muče se s teškom bolesti koja je dijagnosticirana njihovoj kćeri. Ona je rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice koje su joj u međuvremenu uklonjene.No za koliko-toliko normalan život kćeri Doleneca potrebna je operacija mjehura i transplantacija bubrega. Djevojčica se nalazi u bolnici s majkom Krunom, a njezin otac prekjučer u očaju nazvao je ured predsjednice. Nakon što nije uspio dobiti predsjednicu na telefon, očajni Dragan Dolenec je rekao: "Najbolje bi bilo da ja odem na Rebro, bacim bombu i zakoljem doktora."Već sljedeći dan je uhićen i priveden na ispitivanje."Mojem suprugu teško pada ova bezizlazna situacija i traži pomoć bilo gdje pa je zato nazvao predsjednicu. Na kraju je ispalo tako da je zaprijetio bombom, no vjerujte mi, suprug je prilično slab i razočaran i nikad takvo nešto ne bi napravio. To je rekao u afektu, a vidite što se odmah dogodilo. Ja svako jutro putujem u Zagreb, dolazim kasno navečer doma i sad sam ostala sama. Nije Dragan ništa loše mislio, niti ozbiljno prijetio, no to se nije tako shvatilo i sad je u Varaždinu u pritvoru. Ne znam kako ćemo dalje. Njega nema, a moja Vanesa pati i muči se u bolnici", rekla je Kruna Dolenec u razgovoru za Podravski.hr Očajni roditelji već godinama traže rješenje za loše zdravstveno stanje svoje kćeri. Mogla bi joj pomoći operacija kod Eugenea Minevicha iz urološkog centra u američkom Cincinnatiju, ali za to im je potrebna suglasnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koju ne mogu dobiti bez suglasnosti liječnika njihove kćeri."Jedni na druge prebacuju odluku o operaciji i tako to traje već godinama. Mogli bismo pomoći mojoj djevojčici kad bismo imali novca da privatno platimo, no nemamo ga, ne znam koliko to košta, ali zasigurno je velik novac u pitanju. Budući da nemam drugog rješenja jer više ne možemo čekati da se HZZO i liječnici dogovore, moram tražiti financijsku pomoć kako bi moja djevojčica otišla na operaciju", rekla je Kruna Dolenec.