Dobio 155.000 kuna kazne jer nije prijavio radnice: "Dođe mi da zatvorim firmu i odem iz Hrvatske"

Foto: podravski.hr, 123rf

VISOKI prekršajni sud donio je ovih dana pravomoćnu presudu protiv tvrtke Panpelet sa sjedištem u Križevcima te njenog vlasnika i direktora Renata Hadrovića koji su proglašeni krivima za neprijavljivanje radnica, što su bili dužni napraviti prema zakonu.



Nakon nepravomoćne presude iz travnja 2017. godine u kojoj se firmi nalaže kazna od 215.000 kuna, a direktoru 27.500 kuna kazne, koje spadaju u najtežu kategoriju kazne za poslodavca, okrivljenici su uložili žalbu, javlja Podravski.hr.



Kazna je pravomoćnom presudom iz listopada prošle godine smanjena te se Panpeletu nalaže plaćanje smanjenog iznosa od 136.000 kuna, a vlasniku od 20.500 kuna, dok je odbačen preostali dio žalbe koji se odnosi na bitne povrede odredaba prekršajnog postupka.



Radile bez potpisanog ugovora





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon požara u proizvodnoj hali tvrtke Panpelet u Garešnici koja se bavi proizvodnjom peleta, piljenjem i blanjanjem drva, država je tužila Hadrovića i njegovu tvrtku za neprijavljivanje radnica Mare M. i Marije C. za koje su ustvrdili kako su u tom trenutku bile prisutne u pogonu firme. U obrazloženju presude sud je naveo kako je odluku donio prvenstveno na temelju iskaza svjedokinja Mare M. i Marije C. koje tvrde kako im prije početka rada nisu uručene pisane potvrde o sklopljenim ugovorima o radu, a s obzirom na to da ugovor nije sklopljen u potpisanom obliku, samim time i radnice nisu prijavljene tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.Vlasnik tvrtke Panpelet Renato Hadrović začuđen je visokim kaznama."Platit ću počinjeni prekršaj jer tako nalaže sud, ali želim skrenuti pozornost na neuobičajenu sudsku praksu koja je vrlo rigorozna i neujednačena te se za slične prekršaje dobije i desetak puta manja kazna. Kazna je zaista previsoka i tjera me na razmišljanje da rasprodam strojeve, ugasim preostalih 15 radnih mjesta i zatvorim firmu.Ovakvim kaznama i ja i svi mladi poduzetnici i radnici možemo samo kupiti jednosmjernu kartu za rad u inozemstvu", ogorčen je Hadrović na visoku kaznu koju mu je dodijelio sud.