Dobri rezultati kompanija podržavaju rast Wall Streeta, Netflix ruši rekorde

NA WALL STREETU su u utorak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom jer su ulagače oraspoložili bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati niza kompanija, uključujući Netflix i UnitedHealth, dok su geopolitičke napetosti splasnule.



Dow Jones ojačao je 213 bodova ili 0,87 posto, na 24.786 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,07 posto, na 2.706 bodova, a Nasdaq indeks 1,74 posto, na 7.281 bod.



Rast tih indeksa zahvaljuje se dobrom početku sezone kvartalnih poslovnih izvješća kompanija, s obzirom na to da većina njih objavljuje bolje financijske rezultate nego što se očekivalo.



Među najvećim je dobitnicama jučer bila dionica Netflixa, kojoj je cijena skočila 9 posto i dosegnula rekordne razine.



Prihodi Netflixa skočili su u proteklom tromjesečju za 40 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što je najbrži rast prihoda u povijesti te kompanije, a snažno je porastao i broj pretplatnika na njezinu uslugu internetske televizije. Pritom je čista dobit kompanije skočila za 63 posto.



To je potaknulo cijeli tehnološki sektor, koji je u prosjeku porastao 2,2 posto.



Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima, snažno je, više od 3 posto, jučer porasla i cijena dionice najveće američke osiguravajuće kuće u zdravstvu UnitedHealth.



To je ohrabrilo ulagače koji su ionako optimistični u vezi upravo započete sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata.





Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom tromjesečju porasle za 18,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.Ostvare li se procjene, bio bi to najveći skok zarada u posljednjih sedam godina, podržan snažnim rastom globalnog gospodarstva i poreznim promjenama u SAD-u na početku godine."Ukupna je slika pozitivna što se tiče zarada u svim sektorima, zahvaljujući znatnom poticaju od strane porezne reforme početkom godine“, kaže Kristina Hooper, analitičarka u tvrtki Invesco.Pozitivno je na tržite utjecalo i smanjenje napetosti između SAD-a i Rusije, nakon što su prošloga vikenda snage SAD-a, Britanije i Francuske izvele zračne napade na određene ciljeve u Siriji kako bi sirijskog predsjednika Bašara al-Assada upozorili da Zapad neće tolerirati uporabu kemijskog oružja u tamošnjem građanskom ratu.To je izazvalo brojne reakcije na svjetskoj diplomatskoj sceni, no po svemu sudeći, to je bio samo jednokratni udar i ne očekuje se eskalacija sukoba između SAD-a i Rusije.Ulagače su ohrabrili i bolji nego što se očekivalo podaci o industrijskoj proizvodnji i građevinskoj aktivnosti u SAD-u, što ukazuje na stabilan rast najvećeg svjetskog gospodarstva.Zahvaljujući svemu tome, jučer su porasle cijene dionica u 10 od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, oslabio je samo financijski sektor, za blagih 0,1 posto.I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,39 posto, na 7.226 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,57 posto, na 12.585 bodova, a pariški CAC 0,76 posto, na 5.353 boda.