Dodik izazvao diplomatski incident na komemoraciji za žrtve Jasenovca

Foto: FAH

U DONJOJ GRADINI na bosanskohercegovačkoj obali Save obilježen je dan sjećanja na žrtve ustaškog logora "Jasenovac" u razdoblju od 1941. do 1945., no tu je manifestaciju obilježilo neprimjereno ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je odbio pozdraviti američku veleposlanicu u BiH Maureen Cormack, a pritom se rukovao sa svim drugim nazočnim diplomatima.



Kao i prošle godine Dodik je "preskočio" američku veleposlanicu Cormack tijekom rukovanja s diplomatskim predstavnicima akreditiranim u BiH.



Predsjednik RS od prošle je godine na "crnoj listi" američkog ministarstva financija jer je označen kao osoba koja prijeti miru i sigurnosti BiH ugrožavajući provedbu Daytonskog sporazuma.



Cormack je ranije ovog tjedna u intervjuu za televiziju N1 potvrdila kako Dodik "nije partner" SAD-a u BiH jer dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH, a njegovo ponašanje u nedjelju je prokomentirala konstatacijom kako je ne zanima "tko se s kim rukovao" jer je u Donju Gradinu stigla zbog odavanja počasti žrtvama, a ne zbog sadašnjih političara.



"Ovaj koncentracijski logor nas podsjeća na užasna zlodjela koja su počinjena za vrijeme Drugog svjetskog rata i na fašizam koji je sve to prouzročio i zbog čega se cijeli svijet zgražavao", kazala je Cormack.



"Nećemo pasti u strah i iluzije uspostave društva na kakvome je propala bivša Jugoslavija"



U govoru što ga je održao u Donjoj Gradini, Dodik je pak kazao kako je jasenovački logor bio državni projekt NDH za koji "nitko nikada nije odgovarao".



"Nikada ne možemo zaboraviti, a ni oprostiti Jasenovac", kazao je Dodik dodajući kako su Srbi u Jasenovcu stradali kao žrtve vlastitoga straha, ali i "iluzija o susjedima" s kojima su nekada živjeli u zajedničkoj državi.Kao glavno jamstvo da se takvo što neće ponoviti Dodik vidi RS koju je opet označio kao "državu srpskog naroda"."Nećemo pasti u strah i iluzije uspostave društva na kakvome je propala bivša Jugoslavija", kazao je Dodik dodajući kako su Srbi ubijani gdje god nisu imali svoju državu.U ime vlasti Srbije u komemoraciji u Donjoj Gradini sudjelovala je Maja Gojković, predsjednica srbijanskog parlamenta.Ona je poručila kako Srbija neće dopustiti nijekanje, opravdavanje i zaborav zločina počinjenih u Jasenovcu jer je riječ o zlodjelima čiji je cilj bio zatiranje cijelih naroda.Kazala je kako su u temeljima NDH bile mržnja i rasizam te kako to zlo nije potpuno nestalo s urušavanjem te državne tvorevine."Svaki pokušaj oživljavanja ustaštva i fašizma ugrožava temeljna ljudska prava što se ne smije dopustiti", izjavila je Gojković.